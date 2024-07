Martín se cae y Bagnaia vence y es líder; Marc Márquez remonta desde el 13º al 2º

El español Jorge Matín (Ducati Desmosedici GP24) se fue por los suelos después de liderar buena parte de la carrera para que el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) se adjudicase el triunfo en el Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring.



Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) logró remontar desde la decimotercera posición que ocupó en la formación de salida hasta el segundo peldaño del podio, entre Bagnaia y su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), al que superó a dos vueltas del final.



Bagnaia es el nuevo líder del mundial con 222 puntos, por los 212 con los que se queda Martín al no poder puntuar, y Marc Márquez es tercero con 166 puntos.



En esta ocasión no falló Jorge Martín, que salió como una exhalación para negociar líder la primera curva, en la que el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP) intentó superarlo, pero el español supo defender muy bien la posición y el liderato de la carrera.



Por detrás, 'Pecco' Bagnaia no hizo una buena salida, pero al completar el primer giro ya era segundo y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que salía decimotercero, cerró el giro inicial en noveno lugar.



La prueba no había hecho más que comenzar, con treinta vueltas por delante, pero Jorge Martín ya estaba en cabeza intentando romper el ritmo de todos sus rivales, aunque 'Pecco' Bagnaia no se rindió y en la segunda vuelta superaba al madrileño en la curva de entrada a la recta de meta.



Bagnaia no quería que su rival en el campeonato se marchase en solitario, pero éste también tenía claro que de ser el italiano quien marcase el ritmo al frente de la misma difícilmente le podría superar, por lo que se 'enganchó' a él buscando la oportunidad de recuperar el liderato.



Por detrás, Marc Márquez ya era octavo pegado al grupo de cabeza, que era de nueve pilotos, con Bagnaia abriendo el mismo y su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), cerrándolo.



Marc Márquez esperó el momento idóneo, sin cometer errores, para superar a su compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) para ascender a la séptima posición y buscar un cambio de ritmo para engancharse al grupo de cabeza, en donde Bagnaia, Martín y Morbidelli se escapaban poco a poco.



En la sexta vuelta Jorge Martín decidió volver a adelantar a Bagnaia para dar un cambio de ritmo y Marc Márquez hizo lo propio con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), al que también superó Enea Bastianini, poco después de que Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) se saliese de la pista y regresase muy atrás en la clasificación.



A 22 vueltas del final, en el octavo giro, Franco Morbidelli pasaba a 'Pecco' Bagnaia para ponerse segundo, al más puro estilo de un lugarteniente del equipo Pramac, en donde Martín cada vez cobraba una mayor ventaja y Marc Márquez se pegaba al rebufo del quinto clasificado, el portugués Oliveira.



Morbidelli aguantó a la perfección el ritmo de Martín, mientras que Bagnaia, algo más atrás, parecía empezar a recuperar algo de terreno, aunque a más de un segundo del de San Sebastián de los Reyes.



Fue en la decimocuarta vuelta cuando Bagnaia decidió pasar a la acción para recuperar la segunda plaza con un Morbidelli que daba síntomas de debilidad y en ese mismo giro Marc Márquez se ponía quinto, tras su hermano Álex, después de doblegar a Miguel Oliveira.



Una vuelta más tarde Alex Márquez superaba a Franco Morbidelli y tras la estela de éste se pegaba Marc Márquez, mientras que por detrás era Enea Bastianini el que daba buena cuenta de Miguel Oliveira, lo que suponía seis Ducati en las seis primeras posiciones.



Al principio de la vigésimo primera vuelta Franco Morbidelli cometió un error que permitió a Marc Márquez intentar superarlo, pero ambos se tocaron y el español estuvo a punto de caerse, rompiendo la cúpula de su moto y, además saltando la protección de aire de su mono de cuero, además de que Enea Bastianini a punto estuvo de adelantarlo.



Marc Márquez tuvo que centrar su atención en defender la posición con Bastianini, lo que permitió a Morbidelli coger algo de ventaja, pero el español no se rindió y consiguió alcanzar y superar a su rival.



Algo más tarde, y en el mismo punto, Bastianini superó a Morbidelli, pero éste le devolvió la acción a final de recta, un 'rifirrafe' que duró varias vueltas y que permitió a Marc Márquez abrir un pequeño hueco para consolidar la cuarta posición, con su hermano Álex como siguiente objetivo.



Pero la carrera no se había acabado y la presión de 'Pecco' Bagnaia sobre Jorge Martín surtió su efecto al rodar por los suelos a dos vueltas del final el español, lo que entregó en bandeja la victoria y el liderato del mundial al italiano, mientras que Marc Márquez superaba en ese mismo giro a su hermano para acabar ambos sobre el podio y confirmar una espectacular remontada desde la decimotercera posición hasta el segundo.



Tras ellos, fuera del podio, acabaron Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Pedro 'Tiburón' Acosta, Marco Bezzecchi, Brad Binder y Raúl Fernández en las diez primeras posiciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es