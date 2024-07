"Estar unidos" y ser "solidarios", las claves para frenar a Mbappé

El duelo ante Kylian Mbappé, uno de los jugadores más decisivos del mundo, que no ha mostrado aún su mejor nivel en la Eurocopa 2024 condicionado por una fractura de los huesos propios de la nariz, es uno de las preocupaciones de España en las semifinales, con claves que apuntó Marc Cucurella como "estar unidos" y ser "solidarios" en las ayudas.



"Tendremos que estar muy concentrados, cuando estemos atacando tener siempre las vigilancias hechas porque ellos tienen jugadores arriba muy rápidos que quieren explotar. El partido pasa por estar muy concentrados. Si estamos atentos, a la que perdemos recuperamos rápido el balón, tenemos muchas posibilidades", analizó Cucurella.



"El fútbol es más juego colectivo. Si fuese de uno contra uno sería complicado, pero dependemos de nosotros, somos buenos con balón y un equipo muy solidario. No ahorramos esfuerzos, lo damos todo el uno por el otro, y ahí está la clave. Hay que estar unidos y minimizar sus contraataques que es su punto más fuerte", añadió.



Con la baja de Dani Carvajal, que no podrá marcar al que será su compañero en el Real Madrid, todo apunta a la entrada de Jesús Navas. A Cucurella se le preguntó si él aceptaría un cambio de banda para ser el encargado de realizar el marcaje a Mbappé.



"Es el míster el que tiene que tomar la decisión, yo siempre intento dar lo mejor de mí, pero decide él, y a quien le toque demostrará que es un gran jugador. Para estar aquí todos nos lo hemos tenido que ganar y al que le toque jugar es un regalo muy bonito, pero decide Luis de la Fuente", reconoció.



De lo que está seguro Cucurella es que juegue quien juegue España tiene un estilo y una personalidad, y ya ha demostrado estar preparada para medirse a grandes futbolistas.



"Al final por mucho que sean rápidos, si tenemos el balón no les dejamos correr. Estando cerquita de ellos lo podemos contrarrestar muy bien. Ante Alemania demostramos que podíamos sufrir y también tenían jugadores rápidos como Musiala o Sané que los contrarrestamos muy bien. Lo más importante somos nosotros, por muy rápidos que sean. Si tenemos el balón y jugamos como sabemos, podemos hacerles mucho daño", sentenció.

