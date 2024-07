Miembros de Junts, ERC, CUP y entidades soberanistas se reúnen en Waterloo con Puigdemont

Representantes de Junts, ERC, la CUP y de entidades soberanistas como la ANC y Òmnium Cultural se reúnen este domingo en Waterloo (Bélgica) con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la mirada puesta en las trabas judiciales a la aplicación de la amnistía.



El encuentro, avanzado este domingo por La Vanguardia y confirmado a Efe por fuentes conocedoras de los contactos, llega días después de el Tribunal Supremo haya declarado como no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés, lo que afecta a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig -imputados- y a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa -condenados en 2019-.



Precisamente, la ANC ha convocado para el próximo sábado una manifestación para denunciar el "golpe de Estado" que considera que cometen aquellos jueces que no aplican la ley tal como la concibió el legislativo, una movilización que se abordará también en el encuentro de hoy, según La Vanguardia.



Entre tanto, la Fiscalía ha recurrido la negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont porque considera que no hubo ánimo de enriquecerse personalmente ni daño a los intereses financieros de la UE, que son las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación.



En la reunión de hoy, en Waterloo, también se prevé hablar del retorno a Cataluña de políticos como el propio Puigdemont, que prometió volver a Cataluña cuando se celebrara un debate de investidura en el Parlament.



El diario Ara precisa que están presentes en ese encuentro el secretario general de Junts, Jordi Turull, el eurodiputado y vicepresidente del Consejo de la República, Toni Comín y el exconseller Lluís Puig.



También han acudido, según este rotativo, la vicesecretaria de lucha antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret; el secretario segundo de la mesa del Parlament y secretario general adjunto de estrategia de los republicanos, Juli Fernàndez; el ex diputado de la CUP Carles Riera; el presidente de la ANC, Lluís Llach; el presidente de Òmnium, Xavier Antich; y el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Gaseni.



La reunión se celebra tras la que mantuvieron recientemente Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC) también en Bélgica, que se produjo en un contexto marcado por las negociaciones para la investidura en Cataluña.



El encuentro también llega en un contexto en el que el conjunto del independentismo trata de acercar posiciones después del descenso en votos de ese espacio político en las elecciones al Parlament del pasado mes de mayo y en el que se suceden los contactos políticos para hacer posible una investidura antes del 26 de agosto, porque ese día es el límite para evitar repetir elecciones el 13 de octubre.

