Morata no descansa y trabaja con los suplentes

Álvaro Morata, capitán de la selección española, prescindió del descanso del que podía disfrutar en el día de recuperación para los titulares posterior al duelo de cuartos de final, y se ejercitó con un grupo reducido de suplentes e internacionales que no participaron ante Alemania.



Pese a haber jugado 78 minutos ante Alemania, antes de dejar su sitio en punta de ataque a Mikel Oyarzabal, Morata decidió ejercitarse con el grupo de jugadores que realizó trabajo de campo y no se quedó en el hotel de concentración realizando recuperación.



Futbolistas como Robin Le Normand que fue sustituido al descanso, Lamine Yamal que dejó el terreno de juego del Stuttgart Arena a los 63 minutos o Nico Williams, que lo hizo en el mismo momento que Morata, sí necesitaron de un día de recuperación con tratamiento fisioterapéutico y relajación en la zona de spa y piscina del hotel.



Junto a ellos el resto de titulares salvo Morata y futbolistas que se incorporaron al intenso duelo ante Alemania al inicio, como Dani Olmo, o durante el transcurso como Nacho Fernández, Mikel Merino, Oyarzabal o Ferran Torres.



Joselu, que participó la segunda parte de la prórroga, integró el grupo de once jugadores junto a Morata, Fermín, Grimaldo, Jesús Navas, Vivian, Álex Baena, Ayoze, Zubimendi y los porteros Davis Raya y Remiro. Todos ellos enfocaron ya el duelo de semifinales ante Francia que España disputa el martes en Múnich.



El gran ambiente tras la proeza de eliminar a Alemania en su casa, marcó la mañana en el regreso al trabajo de la selección española. Las carreras de calentamiento, los rondos, en los que incluso Morata motivado se lanzó a cortar un balón cuando le tocó estar en el centro, y las series de carrera con intensidad, dieron paso a una parte final ya a puerta cerrada de trabajo con balón.



Fue la primera toma de contacto con la que el seleccionador Luis de la Fuente vio de cerca a opciones de las que tendrá que tirar en semifinales ante las bajas por sanción de Dani Carvajal y Robin Le Normand. Jesús Navas y Dani Vivian se ejercitaron con intensidad ante la posibilidad de jugar frente a Francia.

