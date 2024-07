Nueva 'pole position' y récord para Jorge Martín

l español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) ha conseguido una nueva 'pole position', la trigésimo octava de su carrera deportiva y un nuevo récord absoluto de MotoGP, al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Alemania que se disputa en el circuito de Sachsenring.



Martín paró el crono en 1:19.423, con el que batió en casi dos décimas de segundo el anterior récord, 1:19.622, que logró en la primera jornada del viernes el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).



Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) fue el primer referente en la clasificación inicial, con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) con evidentes molestias en su costado derecho tras la caída del viernes y que tuvo que ser infiltrado por la mañana a 161 milésimas de aquél en el primer 'time attack' de la Q1.



Tras un primer paso por sus talleres, Marc Márquez volvió a salir a pista con el resto del grupo de la primera clasificación, en la que muchos pilotos buscaban, precisamente, la rueda del ocho veces campeón del mundo, que no quería que nadie siguiese su estela, algo que sí consiguió Raúl Fernández, que fue el último en salir a pista, y en solitario.



El australiano Jack Miller (KTM RC 16) a punto estuvo de 'llevarse puesto' a Marc Márquez en la frenada de la curva uno, justo en el momento en el que el piloto oceánico perdía una pieza de su moto y el español lo esquivaba 'por los pelos', que entró en su taller con algún tipo de problema en su moto y con tiempo para volver a salir a intentar una sola vuelta rápida.



En pista, el español Raúl Fernández rodó en 1:19.678, que en la práctica le garantizó la primera posición de la Q1, mientras que Márquez perdía la opción de entrar en la Q2, superado por el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) al encontrarse en medio de la pista al probador alemán Stefan Bradl (Honda RC 213 V), que literalmente se cruzó por delante de él de manera temeraria.



Así, Marc Márquez se tendrá que conformar con salir decimotercero, quinta línea de la formación de salida, sin poder superar ni los problemas con su moto, ni las molestias en el costado, ni la 'ineptitud' del alemán Stefan Bradl en pista, quien le pidió disculpas en la misma pista, pero el 'mal' ya estaba hecho.



EN el polo opuesto de Marc Márquez estuvo su hermano Alex Márquez, que en su primera vuelta rápida en la Q2 ya se puso líder con un registro de 1:19.900 y con Viñales y Bagnaia también por debajo del minuto y 20 segundos, y con Raúl Fernández 'lanzado' por detrás de ellos, quemarcó un 1:19.643 que le daba la primera plaza, pero la clasificación no había hecho más que comenzar.



Y así fue, pues Jorge Martín, que falló en su primera vuelta rápida al exceder los límites del circuito, continuó apretando para en el siguiente giro rodar en 1:19.423, que le daba la primera plaza con más de dos décimas de segundo (220) sobre Raúl Fernández y todavía con casi diez minutos de Q2 por delante, aunque casi todos los pilotos entraron por primera vez en sus talleres para preparar un segundo 'time attack'.



El primero en salir, en solitario, fue Maverick Viñales, secundado poco después por Jorge Martín, los dos hombres más rápidos de MotoGP salían a pista en solitario, mientras Bagnaia se apartaba a un lado de la calle de talleres para evitar que algunos de sus rivales le siguiesen y le pudiesen perjudicar en su intento de vuelta rápida.



Martín tiró, pero un pequeño deslizamiento de su rueda delantera dio al traste con el primer intento de vuelta rápida, mientras que el que no falló fue el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), que se puso segundo tras el español, mientras que Maverick Viñales se iba por los suelos en la curva diez, al volar literalmente por los aires y propinarse un fuerte golpe.



Al mostrar bandera amarilla los comisarios de pista, todos los pilotos que iban por detrás en intento de vuelta rápida, tuvieron que abortar y esperar al siguiente giro para volver a intentarlo.



No fue el único percance, pues en otra zona del circuito Jorge Martín se salía de la pista, aunque conseguía controlar la moto y evitar la caída para intentar, junto al resto de pilotos, su última vuelta rápida, en la que falló Alex Márquez, que se fue por los suelos.



Con incidente, nadie pudo mejorar y Jorge Martín logró la 'pole position' y nuevo récord del circuito, por delante de los pilotos del equipo Aprilia satélite, el portugués Miguel Oliveira y el español Raúl Fernández, con 'Pecco' Bagnaia, Alex Márquez y Franco Morbidelli en la segunda, y Maverick Viñales, Fabio di Giannantonio y Enea Bastianini en la tercera y Pedro 'Tiburón' Acosta, Brad Binder y Marco Bezzecchi en la cuarta.

