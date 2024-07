Feijóo pide retirar la "ridícula" medida sobre el porno y trabajar juntos en otra mejor

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado este sábado de "ridícula" y "cortina de humo" la aplicación para evitar el acceso a pornografía de los menores, aunque ha reconocido que como padre le preocupan los riesgos de internet y ha pedido trabajar juntos en medidas reales de protección.



"Me preocupan muchos los riesgos a los que se exponen los menores en internet y me preocupa más que la única solución que se le ocurre al Gobierno sea limitar la libertad de los adultos en un tema tan concreto", ha señalado en un vídeo colgado en la red social X el líder de la oposición.



Por un lado, ha afirmado que la aplicación 'Cartera Digital Beta', que supone que el usuario tenga que acreditar su edad para acceder a pornografía, es una posible "cortina de humo para tapar declaraciones", en previsible referencia a la comparecencia en el juzgado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como investigada por presunto tráfico de influencias.



Pero por otra parte, asegura que no duda de las "buenas intenciones" del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá: "Entiendo que su preocupación es honesta, aunque no haya acertado en la resolución", ha dicho.



Tras pedir disculpas por ponerse "serio" en un asunto que ha generado "gran creatividad en las redes", ha remarcado asimismo que le inquieta que el mundo en el que va a crecer su hijo de 7 años no esté "suficientemente preparado para protegerlo de los muchos riesgos a los que nos exponemos todos en internet y muy especialmente los menores".



Sin detallar qué medidas concretas aplicaría, el líder del PP pide fijarse en "modelos en otros países que pueden servir de base" no solo para proteger a niños y adolescentes de la pornografía, sino también del acoso, de los abusos sexuales, de la violencia, y de las adicciones.



"Ya han conseguido su cortina de humo, muy bien, pero ahora les pido que retiren esta propuesta y que trabajemos de verdad en medidas que protejan a los menores de los riesgos de internet", ha afirmado Feijóo, para quien "es posible un entorno digital más seguro sin invadir la intimidad de nadie".



A su juicio, "tenemos mucho que hacer y no se puede despachar algo tan serio con una propuesta ridícula que no garantiza nada a nuestros hijos. Los menores se merecen una aproximación más responsable y las familias lo necesitamos", ha concluido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es