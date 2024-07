El joven saharaui retenido en el aeropuerto de Bilbao ha quedado en libertad

El joven activista saharaui Youssef El Mahmoudi, que permanecía desde el 23 de junio retenido en el aeropuerto de Bilbao, ha quedado en libertad y no será deportado a Marruecos este sábado, como estaba previsto.



Varias organizaciones de ayuda a personas migrantes han subido a redes sociales fotos del joven a su salida de la sala de inadmitidos del aeropuerto vizcaíno esta pasada madrugada.



Según informan las ONGs, este estudiante de Derecho de 23 años que inició una huelga de hambre para protestar por la denegación inicial de asilo en España, ha pasado la noche con amigos.



Según las fuentes ha agradecido las muestras de solidaridad y apoyo que ha recibido.



El joven ha quedado en libertad después de que el Ministerio de Juventud e Infancia solicitara este viernes al de Interior que autorizara provisionalmente la entrada en España de Youssef, que cuenta con "un sólido y acreditado historial de persecución" y a quien se rechazó el asilo tras llegar al aeropuerto de Bilbao el pasado 23 de junio.



Publicada en el perfil de X de la ministra de Juventud, Sira Rego, la carta dirigida al Ministerio del Interior recordaba que tras denegarse la solicitud de protección, se desestimó también el reexamen de su petición de asilo el pasado martes, en tanto que este jueves la Audiencia Nacional denegó suspender su expulsión.



Al conocer la decisión, el joven comenzó entonces una huelga de hambre y el jueves empezó a sentirse mal. Tras alertar el servicio de emergencias al 112, fue atendido por personal sanitario en las instalaciones del aeropuerto y hacia las 23:20 horas fue trasladado al hospital para hacerle unas pruebas.



Después de constatar que su estado no revestía gravedad, regresó nuevamente a la sala de inadmitidos del aeropuerto.



Este viernes, acompañado de dos agentes, el activista se subió al avión de la compañía Air Arabia con destino a Tánger, pero el comandante del vuelo se negó a que viajara en él por considerar que el vuelo no sería seguro con su presencia.



"Desde este ministerio se ha hecho un seguimiento cercano del caso", exponía la misiva de Rego que muestra "gran preocupación" por el joven, ya que tiene un "sólido y acreditado historial de persecución debido a su activismo estudiantil" en defensa del Sáhara Occidental.



Rego advertía de que no atender a la solicitud de entrada en el país para gestionar esa protección "puede acarrearle grandes riesgos", al tiempo que recordaba el caso de Husein Amadour, otro joven saharaui qeu entró en prisión una vez fue devuelto a Marruecos.



Por ello, la ministra solicitó a Interior la autorización provisional de entrada en el país por razones humanitarias "atendiendo a su situación personal y física".

