Detienen en Ciudad de México a cuatro personas que transportaban bolsas con restos humanos

La Policía de Ciudad de México detuvo este viernes a tres hombres y una mujer que transportaban en la calle bolsas y un costal con restos humanos, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno capitalino.



Los agentes realizaron el hallazgo tras atender una denuncia de un robo a casa en la colonia (barrio) Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapala, demarcación interna del sur de la capital, indicó la SSC en un comunicado.



"Al llegar, observaron a cuatro personas visiblemente nerviosas, quienes cargaban bolsas de plástico y un costal de manera inusual y trataban de subirlas a un mototaxi estacionado en el punto, por ello, con los comandos verbales y en una rápida acción, se aproximaron", detalló la nota informativa.



La Policía no precisó las identidades de los sospechosos, al limitarse a informar que tres de los hombres tienen 26, 39 y 43 años, mientras la mujer tiene 27 años.



Los agentes confiscaron una bolsa color negro y un costal "que contenían lo que podrían ser restos humanos, así como otra bolsa en la que había ropa con manchas" de sangre.



Estas personas quedaron a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio.



Además de estas cuatro personas, los oficiales encontraron a un hombre dentro de la casa y al conductor del mototaxi, a quien presuntamente contrataron para hacer el traslado, aunque él no quedó arrestado.



Estos dos hombres se presentaron ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración.



La SSC no detalló a cuántas personas pertenecen los restos humanos al exponer que el inmueble quedará cerrado y bajo resguardo policial en lo que concluyen las indagatorias.

