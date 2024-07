Trump se burla del desempeño de Joe Biden en el debate y lo llama "un montón de mierda"

Donald Trump se burló del desempeño del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el debate que ambos sostuvieron el jueves pasado en la CNN al asegurar que es "un montón de mierda", en un video publicado este miércoles en su cuenta de la red Truth Social.



Biden "acaba de abandonar la carrera, lo he sacado yo", se escucha decir a Trump, para después arremeter en contra de la vicepresidenta, Kamala Harris: "Eso significa que ahora tenemos a Kamala, creo que ella será mejor (oponente). Es jodidamente mala y patética", continúa.



Montado en un carrito de golf, el expresidente estadounidense (2017-2021) prosigue con comentarios despectivos hacia su contrincante demócrata poniendo en duda su capacidad para tratar asuntos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o el de China, Xi Jinping.



"¿Se imaginan a ese hombre lidiando con Putin y con el presidente de China, que es un hombre feroz y duro?", cuestiona Trump mientras recibe halagos de personas que no aparecen en el video.



La campaña de Biden emitió una respuesta a las declaraciones de Trump en la que condenaron los comentarios del expresidente hacia Harris, calificándolos de racistas y misóginos.



"El pueblo estadounidense ya ha visto un mal tras otro por parte de Donald Trump. Ha visto una y otra vez su falta de respeto hacia las mujeres, su desdén hacia los estadounidenses negros y su total desprecio por nuestra democracia", dice el comunicado.



La portavoz de la campaña del candidato demócrata, Sarafina Chitika, específicamente respondió a la declaración de Trump en la que dijo que Harris es "jodidamente mala", resaltando los errores que el republicano cometió durante su mandato, así como los recientes conflictos legales por los que ha atravesado en los últimos meses.



"No, Donald. Lo que está mal es quitarle derechos a las mujeres; perder unas elecciones y animar a una turba violenta a atacar el Capitolio; agredir a las mujeres; decirle a la gente que se inyecte lejía; cometer 34 delitos (...) Gracias por permitirnos aclarártelo", apuntó.

