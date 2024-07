Biden dijo a los gobernadores demócratas que se sometió a un chequeo médico tras el debate

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo en la noche del miércoles a los más de 20 gobernadores demócratas con los que se reunió de forma privada que se sometió a un chequeo médico después del debate de la semana pasada con Donald Trump y que se encuentra bien, informaron medios locales.



La cadena ABCNews y el diario Político, que citan fuentes conocedoras de lo que ocurrió en ese encuentro, informan este jueves de la conversación que mantuvo Biden con los gobernadores en la que se habló sobre la condición física y la salud del presidente demócrata.



Según Político, la reunión de una hora estuvo motivada por las crecientes preocupaciones sobre la viabilidad política de Biden de cara a la carrera presidencial después del debate público celebrado la semana pasada con su rival, el republicano Donald Trump, en el que se le vio confundido y despistado en alguna ocasión.



En la reunión, organizada de forma apresurada en la Casa Blanca, participaron casi una docena de gobernadores, algunos de ellos de forma virtual.



El encuentro tuvo lugar pocas horas después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, eludiera las preguntas directas de los periodistas sobre si el presidente había sido sometido a algún tipo de chequeo médico tras el debate con Trump.



El comentario de Biden en la reunión, según una persona cercana al presidente, se refería a un breve chequeo realizado por un médico de la Casa Blanca en los días posteriores al debate, debido a los síntomas persistentes del resfriado que padecía, cita Político.



El examen, añadió esa persona que pidió no ser identificada, fue breve y no incluyó ninguna prueba importante.



El pasado 3 de julio, apenas unos días después de producirse el debate, la portavoz presidencial Karine Jean-Pierre dijo en una rueda de prensa que Biden no se había sometido a un examen médico desde febrero, cuando la Casa Blanca hizo público el último informe anual sobre su salud.



“Hemos podido hablar con su médico sobre esto y la respuesta es no”, dijo la portavoz al ser preguntada insistentemente sobre si Biden, de 81 años, había tenido otro examen médico desde febrero.



Esas preguntas sobre la salud del presidente se produjeron después del debate del 27 de junio contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021), en el que Biden apareció envejecido, con voz ronca y con dificultades para concluir algunas frases y en el que dijo sufrir un resfriado.

