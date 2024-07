La Agencia de Seguridad Alimentaria alerta de un arroz con alérgenos no etiquetados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la detección de alérgenos no etiquetados en el arroz vaporizado "4 Golden Savoury Rice Steam Bags", de la marca Iceland distribuida en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.



La Aesan ha advertido a las personas con alergia a crustáceos, pescado, moluscos o leche sobre la presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado en el arroz vaporizado, "4 Golden Savoury Rice Steam Bags", de la marca Iceland, fabricada por una empresa ubicada en Bélgica.



Según la información disponible, la distribución inicial ha sido en tiendas de la cadena Iceland de las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.



Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas que tengan dichas alergias que se abstengan de consumir ese arroz; para el resto de la población "no comporta ningún riesgo" sanitario.



La Aesan recibió una notificación de alerta sobre ese producto por parte de la Food Standard Agency (F.S.A.) del Reino Unido.



La empresa fabricante, con sede en Bélgica, ha adoptado como medida de precaución la retirada del producto implicado, dado que puede contener crustáceos, pescado, moluscos y leche, no indicados en su etiquetado.



Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es