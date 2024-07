Trias: "No entiendo unas nuevas elecciones sin que Puigdemont sea el candidato"

El exalcalde de Barcelona y líder de JxCat en el ayuntamiento barcelonés, Xavier Trias, ha reconocido que una repetición electoral es "fácil" que se produzca debido a la situación de bloqueo que hay en Cataluña, y ha afirmado que no se imagina unos nuevos comicios sin que Carles Puigdemont repita como candidato de Junts.

"Si hay nuevas elecciones seguro que será el candidato. No puedo entender unas nuevas elecciones sin que Puigdemont sea la persona que se presente y dé la cara por nosotros", ha asegurado en una entrevista con EFE con motivo de su adiós en el Ayuntamiento de Barcelona, que se materializará en el pleno de finales de mes.

Trias ha expresado serias dudas acerca de una posible abstención del PSC que facilite la investidura de Puigdemont, si bien ha asegurado que Junts "no hará tonterías" para obtener la presidencia de la Generalitat.

"No haremos un Collboni, no haremos tonterías. Veremos qué pasa. Siempre hay que mirar todas las posibilidades pero para conseguir una cosa no tienes que hacer cosas que son antinaturales. Es más fácil que se produzcan nuevas elecciones", ha indicado.

Aunque ha reconocido que una repetición electoral no sería "un buen escenario", ha expresado que permitirían "desencallar la situación" de bloqueo que hay en la política catalana, en la que ni Puigdemont ni el candidato del PSC, Salvador Illa -con más escaños- gozan hoy de una mayoría clara para ser elegidos presidentes.

"Todo el mundo tiene problemas pero los que tenemos menos problemas somos nosotros. Tenemos un liderazgo claro y creo que tampoco tienen problemas los socialistas, a pesar de que los socialistas juegan a la ambigüedad de no decir qué quieren. Yo todavía no he oído a Illa decir que Cataluña es una nación", ha lamentado.

Xavier Trias ha añadido que una lista conjunta independentista con ERC "sería un ideal", aunque "no siempre los ideales se cumplen".

Celebra el "liderazgo claro" de Puigdemont en Junts

"Ya era hora, tenemos un liderazgo claro de una persona que está dispuesta a tomar decisiones y esto es muy importante para un partido, es positivo", ha señalado sobre el rol de Puigdemont en JxCat, aunque el expresident no ocupa ningún cargo orgánico en la formación independentista.

En este sentido, Trias ha avanzado que si en el próximo congreso de JxCat Puigdemont quiere dar el paso y presentarse para volver a ser presidente del partido, lo votará. Aunque no ha opinado cuándo debería celebrarse este congreso, ha recomendado que "estas cosas no se pueden hacer en medio de unas elecciones" porque "primero se tiene que tranquilizar todo".

Un partido, ha dicho, necesita "liderazgos claros" y esto no va "ni contra uno ni contra otro": "No es incompatible Puigdemont con Laura Borràs. No es incompatible, formamos todos parte de un mismo partido", ha señalado Trias.

Aun así, no ha querido pronunciarse sobre esta eventual candidatura de Puigdemont: "Es el partido el que decide estas cosas, como si el partido decide que la presidenta siga siendo Laura Borràs, tampoco estoy en contra, pero sí que tenemos que tener claro quién manda. Tenemos un president, que es el que tiene que marcar".

Emplaza a Junts a elegir candidato a la alcaldía

Por otro lado, Trias ha emplazado a JxCat a que elija al próximo candidato del partido a la Alcaldía de Barcelona en menos de un año, si bien al frente del grupo municipal quedará el concejal Jordi Martí, de su máxima confianza.

"Voy a dejar el grupo organizado pero es verdad que esto no es hereditario y lo que tienen que hacer en un año es decidir cuál es el mejor candidato para las elecciones. No es lo mismo el candidato que ha de ganar y otra distinta es quién lleva la política municipal", ha indicado Trias, que considera que Junts no debe tardar en decidirse.

Aunque ha asegurado que "deja el ayuntamiento, pero no el partido", ha reconocido que no se ve volviendo a la primera línea -"me lo tendrían que pedir mucho y debería ser en una posición que no me diese mucho trabajo"- pero sí ayudando a Junts "a cerrar una lista" o a hacer "de florero".

"Ahora, trabajar, creo que no me toca, y trabajar en primera fila menos", ha ironizado Trias.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es