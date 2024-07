Gundogan: "España y Alemania juegan el mejor fútbol de la Eurocopa"

El alemán Ilkay Gundogan, centrocampista del Barcelona, aseguró este miércoles que "España y Alemania juegan el mejor fútbol de la Eurocopa" y que el duelo de cuartos de final del próximo viernes será "un partido entre iguales".



"Será sin duda un partido entre iguales. Creo que los dos equipos están jugando probablemente el mejor fútbol del torneo en estos momentos. Los dos queremos tener mucho el balón y se definen por mucha posesión", declaró en una entrevista con la UEFA.



"La clave estará en ver quién aguanta mejor el estar sin la posesión en los tramos que toque y quién no se deja llevar por el miedo, mantiene la calma y espera pacientemente el momento en el que recupere el balón", añadió.



Compañero de Lamine Yamal en el Barcelona, el alemán se rindió a los pies del joven talento: "Lo que hace tan especial a Lamine es que juega un fútbol fantástico a un nivel muy alto a sus 16 años. Cuando ves cómo juega y su nivel de madurez... da gusto verlo".



"Aún le queda camino por recorrer, pero hacer tantas cosas bien ya a los 16 años que es extraordinario", apuntó.



También ensalzó a Rodri, con el que compartió vestuario en el Manchester City.



"Está entre los dos o tres mejores centrocampistas defensivos del mundo, quizá incluso sea el mejor. Siempre puedes pasarle el balón, siempre lo pide, casi siempre toma la decisión correcta, y casi nunca pierde el balón. Es un jugador que todos los entrenadores y todos los equipos querrían tener en su equipo", señaló.



Y mandó un aviso a España sobre el nivel de Alemania: "No hay razón para que no tengamos confianza. Tenemos un equipo muy bueno, estamos bien asentados, tenemos ideas y conceptos claros que ya hemos aplicado en el campo y que están funcionando muy bien hasta ahora".

