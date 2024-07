Joselu: "Va a ser muy duro"

Joselu Mato valoró el enfrentamiento de cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania, en su casa y con el ambiente en el estadio en contra, admitiendo que "va a ser muy duro", pero convencido de las posibilidades de ganar de España.



"En unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos, no solo porque Alemania no haya ganado a España los últimos años, va a ser un partido muy duro, juegan en casa, nos van a apretar con toda la afición pero es un extra de motivación. Queremos ganar y pasar a semifinales", afirmó en rueda de prensa.



"Alemania tiene a grandes jugadores que han hecho una gran temporada pero no nos fijamos en el pasado si no en los partidos que han hecho en la Eurocopa", añadió sin querer atender a enfrentamientos previos y enfocando solamente el presente.



Reconoció Joselu que ha intercambiado mensajes con Antonio Rüdiger, compañero este año en el Real Madrid, al que elogió por su nivel en la Eurocopa, y desveló que los futbolistas alemanes no están satisfechos por cruzar su camino con el de España.



"Con Rüdiger hablé el otro día unas cortas palabras con él y no creo que esté de muy buen humor tocándole España en unos cuartos de final. Es un jugador fundamental por su ambición e implicación siendo central. Ha sido reflejo de lo que hemos conseguido este año en el Real Madrid. Va a ser una batalla muy dura el viernes en el campo, sabemos de su potencial", valoró.



Aunque Joselu puso en valor los puntos fuertes de la selección española, elogiando a dos de las grandes sensaciones del torneo, Nico Williams y Lamine Yamal, y el liderazgo de Rodri.



"Son dos extremos muy rápidos que cuando encaran en el uno contra uno tienen opción de meter centros. Como delantero de área estoy pendiente de lo que puada suceder. Lamine tiene la virtud de salir para los dos lados y se le ha visto en esta Eurocopa sacar un montón de centros. Nico igual. Me gusta que llenen el área de balones para aprovechar cualquier centro", analizó.



"Para nosotros Rodri es el mejor mediocentro del mundo. Así lo ha demostrado año tras año, ha demostrado que tiene unas capacidades para jugar a un nivel extremadamente alto en su club y en la selección española. Para mí no hay mejor jugador que él en esa posición. Es fundamental y tenemos que apoyarle, cuidarle y si no quiere entrenar cuatro días que no entrene pero que llegue fresco al partido", añadió.



En lo personal, pese a no tener muchos minutos en la Eurocopa, el balance de Joselu es muy positivo y miró por el bien del equipo antes que por lo personal.



"Lo que me preocupaba era estar en la lista de 26, lo demás no. Somos importantes todos en el aspecto que nos toca, el día a día es lo más importante en una concentración tan larga. Los momentos llegan para todos y todos somos importantes en los entrenamientos", aseguró.



"En el momento que estoy ahora disfruto de cada día. No es fácil llegar al Real Madrid con 33 años, conseguir lo que hemos conseguido, estar en la selección en una lista de 26, en una Eurocopa. A todo hay que darle valor. He tenido momentos en mi carrera que no fueron del todo como deseaba pero todo llega y estoy contento por todo lo aprendido. El camino no es fácil, es para elegidos jugar en el club y me he alimentado de cada experiencia para estar hoy aquí", valoró.



Por último, pese a que la próxima temporada jugará en Catar, Joselu no renunció a seguir acudiendo a la selección si Luis de la Fuente confía en él.



"No renuncio a nada. Es un privilegio estar en la selección española, representar a mi país es lo máximo para un futbolista. Simplemente cambio de ciudad y de equipo. Espero seguir dando el mismo rendimiento y seguir pudiendo venir a una selección en la que el día a día es increíble", sentenció.

