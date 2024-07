Andalucía apuesta por regular el "petaqueo" cuanto antes en el Código Penal

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha apostado este miércoles por que se recoja cuanto antes en el código penal el "petaqueo" como una actividad delictiva vinculada al narcotráfico y al tráfico de personas para que pueda ser castigada.



En declaraciones a los periodistas en Huelva, Nieto ha señalado que el Código Penal "tiene que ser un documento vivo en el que se vayan incorporando todos aquellos tipos delictivos nuevos que antes no existían".



"Está claro que ahí hay un problema, una actividad claramente delictiva vinculada al narcotráfico y al tráfico de personas que se tiene que regular e incorporar a esos delitos tipificados en el Código Penal para que se puedan luego castigar adecuadamente", ha apuntado.



Además, esto permitirá que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "puedan actuar frente a personas que ahora mismo no están incurriendo en ningún delito, porque no está tipificado, pero están contribuyendo a que se cometan delitos en torno al narcotráfico y al tráfico de personas que tenemos que combatir".



Por tanto, "cuanto antes se regule y se tenga una tranquilidad de que se pueda actuar contra esa mala práctica, mejor", ha concluido.

