La Junta: la sentencia del Constitucional sobre los ERE es "la sublimación del escándalo"

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, considera que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado la condena por malversación por la que cumplía prisión el exdirector general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano es "la sublimación del escándalo".



A preguntas de los periodistas en Huelva, Nieto ha dicho que el caso de los ERE fraudulentos es "sin duda, el mayor escándalo de la democracia en Andalucía y el mayor escándalo de la gestión pública".



"Lo que ha ocurrido recientemente es la sublimación del escándalo, es decir, que se nos pretenda decir a los andaluces después de llevar más de una década sorprendiéndonos y chocándonos con informaciones que tienen que ver con el mal uso, con el abuso y con el robo de dinero público que todos hemos conocido, que se gastaba en drogas, en prostíbulos y sin control, que no ha pasado nada, como en Cataluña con el 1 de octubre", ha espetado.



Para el consejero de Justicia, esto "no cuela y no traga, el pueblo andaluz es sabio y sabe que aquí se usó de forma negligente e interesada el dinero de todos los andaluces, el dinero de los andaluces que estaban en peor situación, el de los parados que necesitaban que la administración los ayudara y que, en lugar de eso, lo que hacía era quitarles su dinero y aplicarlo al interés de un partido político o a los vicios de algunos miembros de ese gobierno".



"Eso no se va a limpiar por mucho que quieran en otros sitios y a lo único que se está contribuyendo es a un escándalo más sobre el mayor escándalo que hemos tenido en Andalucía", ha concluido.

