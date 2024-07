Boris Johnson irrumpe por sorpresa en la campaña electoral para apoyar a los conservadores

El ex primer ministro británico Boris Johnson irrumpió por sorpresa en un mitin del Partido Conservador para mostrar su apoyo a su formación antes de las elecciones generales de este jueves, en las que las encuestan dan por segura la victoria del laborismo.



El antiguo líder 'tory' (conservador) hizo anoche su aparición en una reunión de activistas conservadores en el Museo Nacional del Ejército, en el centro de Londres, donde dijo que no es "demasiado tarde" para "salir del abismo" y evitar una "aplastante" mayoría laborista.



Sin el respaldo a los "tories", el líder laborista, Keir Starmer, llegará al poder porque "demasiados conservadores moderados y buenos" están a punto de votar por otros partidos, lo que significaría que obtendrían "exactamente lo contrario de lo que realmente quieren", en clara referencia a la formación de derecha Reform UK que encabeza el antieuropeo y antiinmigración Nigel Farage, dijo.



Johnson se vio obligado a dimitir en 2022 a raíz del llamado "partygate", las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia, y también después de que varios de sus ministros, entre ellos Sunak, que era titular de Economía, presentasen la renuncia en protesta por su liderazgo.



Hasta ahora, a Johnson no se le había visto haciendo campaña para los comicios de este 4 de juliio y se limitó a grabar vídeos de respaldo a algunos de los candidatos conservadores.



Según informa hoy el diario "The Telegraph", Sunak y Johnson estuvieron la semana pasada en contacto a través de mensajes de texto, lo que llevó a la aparición del exlíder anoche en el museo.



"No podemos simplemente sentarnos mientras un gobierno laborista se prepara para utilizar una aplastante mayoría para destruir gran parte de lo que logramos, lo que ustedes lograron", dijo Johnson.



"Estoy aquí por una razón y sólo una razón - la misma razón que usted - estamos aquí porque queremos a nuestro país, y cualesquiera que sean nuestras diferencias, son completamente triviales en comparación con el desastre que enfrentaremos si estas encuestas de opinión no correctas. Creo que el pueblo británico seguirá mostrando más sentido común el jueves y aún se alejará del abismo", resaltó.



Johnson hizo esta afirmación después de que la firma de encuestas Survation indicase que el Partido Laborista está en camino de ganar más escaños que en 1997, cuando Tony Blair ganó los comicios.



La firma, que entrevistó a 34.558 encuestados en línea y por teléfono, avisó de una aplastante victoria laborista con más de 418 escaños -el número que laboristas obtuvieron en 1997.



Los británicos están convocados este jueves a votar para elegir la composición de la Cámara de los Comunes (baja), formada por 650 escaños. El sistema electoral británico es de mayoría simple a una sola vuelta.

