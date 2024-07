Leroy Sané: "España nos humilló en La Cartuja, pero es agua pasada"

El alemán Leroy Sané, atacante del Bayern Múnich, recordó el 6-0 que España endosó a Alemania en 2020, en la Liga de Naciones, pero aseguró que eso es ya "agua pasada" y que piensa en "hacer algo grande" con la selección.



"¿Venganza contra los españoles? No... es un torneo diferente. Fuimos humillados en La Cartuja, pero está eso es agua pasada ya. Hemos reseteado y ahora tenemos la posibilidad de pasar a semifinales y eso es lo que cuenta. Queremos conseguir algo grande y España es el primer escalón", declaró desde Herzogenaurach, localidad situada a unos 18 kilómetros de Nuremberg, donde la 'Mansschaft' prepara el torneo.



Sané, que en el duelo de octavos de final ante Dinamarca fue titular por delante de Florian Wirtz -jugador del Bayer Leverkusen- y por vez primera en el torneo, podría partir de nuevo de inicio ante los de Luis de la Fuente este viernes en Sttutgart, en busca de un puesto en las semifinales: "Espero que pueda tener un momento especial durante el torneo. Es mi tarea ayudar al equipo a ganar partidos y ojalá pueda pasar ante España".



El jugador del Bayern de Múnich analizó a España, para él uno de los mejores equipos del torneo, e indicó un punto que el combinado germano intentará aprovechar.



"Estamos en la mitad de la preparación ante España, pero sabemos que presionan muy alto, aunque eso les obliga a dejar espacios que podemos explorar", señaló.



"Desde fuera aparentan estar muy confiados, pero saben que va a ser un partido muy complicado. Está claro que se enfrentan dos fuertes equipos y esperamos aprovechar nuestros momentos, que podamos mantener el control. Aún así se puede hacer daño a un equipo como España. Somos los dos mejores equipos en términos de calidad demostrada, estamos ambos en el top-3", añadió.



También se rindió a Lamine Yamal y Nico Williams: "Son dos grandes jugadores, y viendo su edad, especialmente la de Lamine, jugar así es fascinante para mí que juego en esa posición".



"Esa verticalidad es uno de sus puntos fuertes suyos. Cuando recuperan ya no juegan atrás, son más verticales en busca de una oportunidad. Tienen un nueva arma con los extremos", insistió.



Para Sané, la vuelta de Toni Kroos ha sido fundamental: "Creo que ha cambiado mucho. Nos ha dado control, todo el mundo sabe sus cualidades. Nos ayuda de manera increíble. Nos faltaba estabilidad y es algo que el ha erradicado. Solo por su presencia, por la atmósfera que proyecta..."



El extremo ha sufrido toda la temporada molestias en el pubis que estuvieron cerca de impedirle estar en esta Eurocopa.



"No voy a negar que la situación era seria con el pubis y no sabía si iba a llegar a la Euro, tomé el riesgo y afortunadamente creo que tomé la decisión correcta. No se ha ido, pero está mucho mejor. No tengo dolor, y eso es lo positivo. Tampoco malas sensaciones tras partidos. A veces necesitabas 5 o 6 días para recuperar y ahora ya no", desveló.



Sané quiere quitarse la mala fama de no bajar a defender: "Es crucial, estamos allí para ayudar a los defensas y evitar los uno contra uno. Se que no tengo buena reputación bajando a defender pero eso ha cambiado ahora. Es vital para delanteros el trabajo defensivo, porque no tenemos que conceder gol y la defensa empieza en el ataque".



"En ataque lo que mejor tengo son las carreras. Abro espacio en el centro, forzamos al rival a moverse y correr porque tiene que estar preparado para correr. Eso es algo que hacemos bien Musiala, Wirtz y yo", explicó.

