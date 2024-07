Morata se queda en el Atlético: "No voy a parar hasta ganar con esta camiseta"

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, aseguró este martes que no va "a parar hasta ganar" con la camiseta del conjunto rojiblanco, con el que tiene contra hasta 2026, tras la incertidumbre que había mantenido en las últimas semanas sobre su continuidad en el equipo madrileño, en el que seguirá al menos durante el próximo curso.



"No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo", publicó en la tarde de este martes en su cuenta oficial en 'Instagram', como también lo hizo el propio Atlético de Madrid a través de su cuenta oficial, dando a entender que el jugador seguirá a las órdenes del argentino Diego Simeone en el equipo rojiblanco.



Durante las últimas semanas, tras su suplencia en las jornadas finales de esta campaña, Morata había transmitido las dudas sobre su continuidad en el Atlético, en el que quería sentirse importante para el nuevo curso, entre las noticias que surgían en los medios de comunicación sobre el interés del club en reforzarse con varios fichajes en el ataque.



Morata ha disputado 48 partidos en la última campaña con el Atlético, 33 de ellos como titular, con 21 goles -la temporada más productiva de su carrera- y cuatro asistencias, aunque fue relegado al banquillo en los cinco últimos duelos disponible de manera seguida, tras ser cambiado en el descanso del choque de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.



El atacante internacional español ha jugado 154 encuentros, 110 como titular, con 58 goles, a lo largo de sus dos etapas en el Atlético, la primera de año y medio (desde enero de 2019 hasta junio de 2020) y la segunda durante los dos últimos ejercicios. Entre medias, jugó dos años cedido en el Juventus.

