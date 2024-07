Brahim Díaz: "El Real Madrid te exige dar el máximo de ti mismo cada día"

El jugador malagueño Brahim Díaz afirmó que el Real Madrid "te exige dar el máximo de ti mismo cada día", vaticinó que la próxima temporada "será mejor", tras conquistar su equipo en la 2023-24 el título de Liga y la Liga de Campeones, y apeló a que cada futbolista intente "ser mejor" que el año anterior "y tener unos objetivos más altos".



"El nivel del Real Madrid ya sabéis lo que es, que te exige dar el máximo de ti mismo cada día", dijo a los periodistas el centrocampistaa hispanomarroquí en el campus que lleva su nombre en Málaga.



Brahim, de 24 años, señaló que está "muy contento de estar ahí y de que vengan jugadores buenos, porque esto es el Madrid" y tienen que "tener a los mejores jugadores del mundo".



Sobre el campus donde se entrenan niños y niñas en su ciudad natal, indicó que "es un orgullo, algo inexplicable" y que "nunca" se hubiera imaginado, pues disfruta de "estar con ellos, sin perder la humildad".



Recordó que se formó en el Málaga y que pasó, entre otros equipos, por el Manchester City y el Milan, consideró muy importante "saber" de dónde procede y a dónde ha llegado, y añadió que lo que trata de inculcarles a los chicos y chicas de su campus es que "disfruten del momento, porque el fútbol se trata de amor y pasión y de dar lo máximo".



"Estoy muy contento de estar aquí con tantos niños de la ciudad en la que crecí y nací, y muy contento de verlos tan felices y el compromiso que tienen. Esto se trata de compañerismo, de aprender lo que significa el jugar en equipo, de disfrutar, de tener esa mentalidad, esos valores y esa humildad que aquí se los dan", subrayó Brahim Díaz.



El hispanomarroquí, quien pasa unos días en Málaga antes de iniciar la pretemporada con el Real Madrid, valoró, además, la alta participación de niños y niñas en esta iniciativa.



"Como he dicho, todo esto se trata de los valores que me dieron mis padres y los que yo aprendí, de esa humildad, de no perder de vista de dónde vienes, y de ayudar a los demás y de compañerismo", recalcó el centrocampista del Real Madrid.



Añadió que el objetivo siempre debe ser "compartir la misma pasión del fútbol, del deporte, tener compañerismo, no darse por vencido" porque, según resaltó, él soñó "en su momento el poder jugar en la élite, en el mejor club del mundo, y ahora" lo está "haciendo".

