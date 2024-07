Trump pide a un juez de Nueva York que aplace su sentencia tras el fallo de inmunidad

Los abogados del expresidente Donald Trump (2017-2021) presentaron una carta a un juez de Nueva York pidiendo anular su reciente condena penal y aplazar su próxima sentencia aludiendo a la decisión del Tribunal Supremo de otorgar inmunidad parcial a los expresidentes, informó este lunes The New York Times.



Según indicó el periódico estadounidense, los abogados de Trump pidieron al juez, Juan M. Merchan, que pospusiera la sentencia, prevista para el 11 de julio, mientras evalúa si el fallo del Tribunal Supremo de este lunes afecta la condena.



El pasado 30 de mayo Trump fue encontrado culpable de 34 cargos por falsificar documentos para ocultar una relación adúltera y no comprometer su carrera presidencial en 2016.



Si bien el caso se centra en actos que Trump realizó como candidato y no como presidente, los abogados del exmandatario podrían argumentar que los fiscales construyeron su caso sobre una base de pruebas obtenidas durante su mandato.



A lo largo del juicio, el equipo legal de Trump argumentó que algunas pruebas presentadas provenían de su tiempo como presidente y que deberían haber sido excluidas del juicio debido a las protecciones de inmunidad.



Este lunes, el Tribunal Supremo dictaminó por primera vez que los expresidentes tienen amplia inmunidad judicial, ampliando el retraso en el caso penal de Washington contra Trump por sus esfuerzos como presidente para revertir el resultado de las elecciones de 2020, que desembocaron en el asalto al Capitolio.



Además, la corte devolvió el caso a tribunales inferiores, lo que reduce las posibilidades de que sea juzgado antes de los comicios.



El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró este lunes desde la Casa Blanca que la decisión del Tribunal Supremo sienta "un peligroso precedente" y pone en riesgo el principio de igualdad en el que fue fundado el país al no establecer "limites en lo que un presidente puede hacer".

