Feijóo afirma que Sánchez engañó a Puigdemont con la amnistía y él "se dejó engañar"

Tras no aplicar el Tribunal Supremo la amnistía a Carles Puigdemont en el delito de malversación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha engañado al líder de Junts "y él se ha dejado engañar".



Feijóo ha hecho esta aseveración en una entrevista, este martes, con Onda Cero en la que ha anunciado que su partido agotará el plazo del que dispone para recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha puesto en duda la imparcialidad de este órgano de garantías.



El líder de la oposición ha sostenido que la ley de amnistía es una "chapuza legal" que hace que los beneficiarios tengan que esperar o que no se les vaya a aplicar "en algunos delitos", y ha defendido que Puigdemont se dejó engañar porque con el ordenamiento jurídico y los tratados europeos existentes no se podía perdonar el delito de malversación.



Feijóo ha explicado que el criterio fijado por el Tribunal Supremo al no aplicar la amnistía en el delito de malversación de caudales públicos y no amnistiar así ni a Carles Puigdemong ni a Oriol Junqueras orienta al PP, que quería ver qué criterio aplicaba y si acudía al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.



Ha apuntado que la obligación de su partido es recurrir la ley, pero que los populares tienen "dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional" porque ven "absolutamente inmoral" un órgano de garantías "trufado de dos cargos del Gobierno".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es