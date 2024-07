¿Cómo frenará Seguridad Nacional el avance de la inteligencia artificial?

La directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general de brigada Loreto Gutiérrez, ha manifestado su preocupación por el uso de la inteligencia artificial y ha asegurado que se está estudiando en qué medida se puede neutralizar esta herramienta "que puede ser usada con buenos y malos fines".



Gutiérrez respondía así al ser preguntada sobre el riesgo que la inteligencia artificial puede suponer para la seguridad nacional y cómo se está abordando desde su Departamento, en un desayuno informativo organizado por Diálogos para la Democracia, en el que ha estado presente la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro.



Gutiérrez, que no ha avanzado en su repuesta más allá de que se está estudiando el tema, ha señalado que en los próximos años se tendrán que ir estableciendo las acciones necesarias para neutralizar el uso de la inteligencia artificial.



Preguntada sobre las campañas de desinformación a las que está contribuyendo cada vez más la inteligencia artificial, ha reconocido que "la situación es preocupante" y ha considerado esencial la labor de los propios ciudadanos en formarse y en intentar no difundir noticias falsas, al igual que en la de los medios de comunicación en contrastar la desinformación.



"Un ten con ten entre lo que se distribuye y lo que no", ha resumido Gutiérrez.



Respecto al riesgo que representa Marruecos, ha recordado que en la actual Estrategia de Seguridad Nacional no se menciona a este país como amenaza y, tras señalar que hay grupos de trabajo relacionados con Ceuta y Melilla al igual que con las 17 comunidades autónomas, ha afirmado: "No hay nada específico que aportar".



La responsable de Seguridad Nacional ha eludido valorar la postura del Gobierno sobre el cierre de centrales nucleares y se ha limitado a decir que cada país defiende un tipo de energía dependiendo de sus intereses.



"Lo importante es que dispongamos de la energía que necesitamos", ha opinado.



En su intervención, ha explicado que se está estudiando iniciar "alguna revisión" de la Estrategia a finales de este año o principios de 2025, así como que este otoño se prevé aprobar un reglamento de ciberresiliencia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es