Scariolo pide no frustrarse y destaca el nivel de Brown, que dirige “cuando la bola quema”

El seleccionador español, Sergio Scariolo, reclamó este lunes a sus jugadores “no frustrarse”, “darlo todo” y “entender y aceptar el rol de cada uno sin pensar en la agenda personal” de cara al preolímpico que empieza este martes en Valencia y en el que volverán a contar con Lorenzo Brown, del que destacó que sabe dirigir “tomando buenas decisiones cuando la pelota quema”.



Scariolo, en declaraciones a periodistas tras acabar el último entrenamiento previo al partido de Líbano con el que abrirán el preolímpico, dijo que llega el momento “en el que todo el mundo tiene que estar centrado, dispuesto a entender su rol”.



Por ese motivo pidió a sus jugadores no preocuparse “por nada que no sea esforzarse al máximo para aportar y empezar con buen pie” la competición que otorga un billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.



El italiano recalcó que ha incidido mucho en todo ello y en cuestiones tácticas ante estos dos primeros encuentros, pero nada en la concentración, porque es “el único tema en el que el equipo recoge lo que cada jugador hace individualmente”.



Scariolo subrayó el nivel del base de Panathinaikos Lorenzo Brown, con el que hay “mucha diferencia para bien”, porque “es el gran jugador de alto nivel europeo” que tiene la selección.



Para Scariolo, el jugador estadounidense con pasaporte español “sabe encontrar equilibrio, sabe dirigir y generar pero también anotar cuando toca” y es, sobre todo, “un jugador referencia por mantener el control y tomar buenas decisiones cuando la pelota quema, los últimos cuartos”.



“Es lo que nos faltó el año pasado, cuando dimos un nivel extraordinario de competición -en referencia al Mundial de 2023- hasta el momento en el que hace falta algo más y esperamos que ahora Lorenzo nos lo pueda dar”, subrayó el seleccionador.



A pesar de disputar este torneo en València, no se fio de jugar ante Líbano y explicó que es una selección que siempre ha competido, que en el pasado Mundial tuvo “uno de los mejores porcentajes de tiro exterior del campeonato” y “un equipo respetable”.



“Tiene una atipicidad en su juego que históricamente no se nos dio bien”, confesó Scariolo, que dijo que deben ser “inteligentes” con los interiores en la pintura y tener cuidado con sus exteriores, “que son muy buenos atacando el aro”.



Sobre las bajas de Álex Abrines y de Joel Parra, expuso que en la del mallorquín “no hay mucha historia” porque es por lesión, mientras que incidió sobre Parra que no llegaba en el mejor estado de forma y “ha intentado recuperar el handicap que arrastraba y podía haber estado” pero prefirió “otra decisión desde el punto de vista técnico”.



“Es joven, he hablado mucho con él y tiene por delante un buen futuro, entendiendo lo que tiene que recuperar, el gran competidor que era y que volverá”, subrayó Scariolo, que dijo que en el Joventut de Badalona tuvo “esa energía y esa agresividad en cancha” que debe recuperar.



Asimismo, también comentó el nivel del joven Sergio de Larrea, que “sin ninguna duda” puede ser “un referente durante muchísimos años” y ha demostrado “durante muchas semanas su nivel” aunque ahora debe volver con la selección sub-20.



“Lo que ha hecho en el debut, al margen de que le salieran bien las cosas, hace pensar que está preparado para dar el paso. Por su seguridad, por la tranquilidad… luego las decisiones de cada club son legítimas y respetables, pero siempre digo a los jugadores que deben ser ellos quienes defiendan su candidatura para poder contar con minutos de cara a quien toma las decisiones”, concluyó Scariolo sobre el jugador de dieciocho años.

