Hallados dos cuerpos sin vida en un edificio de Barcelona horas antes de un desahucio

Los cuerpos sin vida de dos personas han sido hallados esta madrugada en el interior de un edificio de Barcelona, horas antes de ser desahuciadas de una vivienda y sin que los Mossos hayan encontrado indicios de criminalidad, por lo que la principal hipótesis sería la de un doble suicidio, según han indicado fuentes policiales y judiciales.



El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona ha procedido esta madrugada al levantamiento de los cuerpos de las dos personas, que podrían ser dos hermanas.



Este lunes debía llevarse a cabo un lanzamiento a consecuencia de un procedimiento abierto en el juzgado de primera instancia 34 de Barcelona por expiración de plazo y falta de pago del alquiler.



En ese juzgado de primera instancia se presentó una demanda por un propietario particular, en mayo de 2023, donde se solicitaba el lanzamiento por expiración de plazo y falta de pago.



En el momento de la presentación de la demanda en mayo de 2023, la parte demandada (que era una tercera subarrendataria) llevaba desde el mes de marzo de 2021 sin realizar ningún pago y acumulaba en esa fecha una deuda de más de 9.000 euros.



El procedimiento se tramitó en rebeldía al no personarse nadie en la causa y se dictó ejecución de la sentencia en enero de 2024 para fecha de hoy, 1 de julio.



Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han explicado que no existía ningún informe de vulnerabilidad, pues aunque los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona habían intentado llevarlos a cabo, los inquilinos nunca habían respondido a sus intentos de comunicación.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es