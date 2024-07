Tezanos considera "sorprendente e injusta" la multa de la JEC y anuncia que la recurrirá

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha calificado este lunes de "sorprendente" e "injusta" la multa de 3.000 impuesta por la Junta Electoral Central (JEC) por la encuesta flash que realizó durante los cinco días de descanso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado que la recurrirá.



"Eso se va a recurrir y se va ganar", ha señalado en declaraciones a los medios tras inaugurar un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre el estudio de la opinión pública.



Ha recordado que la sanción, motivada por no haber comunicado previamente a la JEC la decisión de realizar esa encuesta, se produce tras una denuncia del Partido Popular, al que ha acusado de estar "empeñado en una persecución sistemática".



Para Tezanos es "verdaderamente sorprendente" que se pongan multas por preguntar y haciendo una interpretación de la ley.



Sobre la comisión en el Senado que va a promover el PP para investigar las actividades del CIS, ha dicho que pueden investigar "lo que quieran", ha recordado que la investigación judicial en este país corresponde al Poder Judicial y no al Senado, y ha arremetido contra el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo por trastocar "el concepto de la relación clásica de poderes que define nuestra Constitución".



"Esta no es la primera denuncia, han presentado un montón de denuncias, yo creo que tienen auténtica obsesión, que es un problema freudiano que trasciende a la sociología", ha agregado.



Tezanos ha justificado la oportunidad de la citada encuesta flash ante un "acontecimiento muy importante que nos impactó mucho a todo el mundo" y ha asegurado que se hizo "con la mejor buena fe del mundo".

