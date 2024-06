Miles de personas rodean la sede de la Xunta en Santiago al grito de "Altri no"

Miles de personas --30.000, según los organizadores-- han rodeado este domingo la sede de la Xunta en San Caetano al grito de 'Altri, Non', en una concentración convocada por la Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa para exigir al Gobierno gallego que paralice el proyecto que la multinacional lusa quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei.

Desde antes de las 12.00 horas, una multitud llegaba hasta la sede de del gobierno autonómico tras desplazarse hasta la capital gallega en vehículos particulares y en más de 40 autobuses, para, poco a poco, formar una cadena humana que se extendía por el perímetro del edificio.

Una nueva convocatoria, tras la celebrada en Palas el pasado mes de mayo, en la que se han vuelto a suceder los gritos de 'Altri, Non', 'A auga é nosa e non da celulosa', 'Rueda recúa, a auga non é túa' o 'Galicia enteira rexeita esta pasteira'.

A lo largo de las calles Anxo Casal, San Caetano o la avenida Rodríguez de Viguri, numerosas pancartas sostenidas por vecinos de la comarca de A Ulloa y de Arousa, pero también de comarcas vecinas como Terra de Melide, O Deza, o Arzúa, con lemas variados como 'A celulosa de Altri, a morte da ría de Arousa y do río Ulla', 'Xunta: cos cartos de Altri saneas e rexeneras as rías' o 'Danlle os nosos cartos a Altri para botarnos da ría'.

EXIGEN PARALIZAR EL PROYECTO Y DIÁLOGO

En declaraciones a los medios, la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, ha señalado que se han concentrado este domingo a las puertas del Ejecutivo autonómico para exigir a la Xunta "que haga su trabajo y vele por los intereses de todos los gallegos y no solo por los intereses de una empresa privada".

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, ha vuelto a instar al Gobierno de Alfonso Rueda a paralizar este proyecto, así como el de la mina de Touro, que se declaró estratégico en el último Consello de la Xunta.

"Son proyectos que no dejan nada aquí; dejan solo la contaminación y eso es la antítesis de nuestro modelo productivo, que deja la riqueza aquí, es transversal, fija población y forma parte de nuestra identidad", ha aseverado.

Este ha sido un acto "simbólico", ha argumentado Marta Gontá, para intentar que los "escuchen" y "hablen" con ellos para que, ha añadido, "entiendan los motivos por los que estamos en contra de este tipo de industria".

También ha agradecido a todos los grupos vecinales y asociaciones que apoyan sus reivindicaciones para "entre todos dar a conocer esta problemática" y exigir que la Xunta "definitivamente abandone la idea de instalar" en A Ulloa "una industria altamente contaminante".

Asimismo, Marta Gontá ha criticado que la administración autonómica no se reúna con las plataformas que muestran su rechazo a este proyecto y que "con los únicos que mantienen reuniones es con la propia empresa". "Con los vecinos nunca se han reunido", ha reprochado.

Del mismo modo, Xaquín Rubido, ha mostrado su agradecimiento a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que han apoyado esta movilización, además de a la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra por "su pronunciamiento claro en contra de la instalación de Altri".

Así, Rubido ha defendido esta movilización contra el proyecto de Altri que, ha insistido, "va en contra de los intereses del conjunto de Galicia".

"Hay que tener en cuenta que el sector productivo primario es el corazón de Galicia. Es el corazón en todos los sentidos, en el sentido productivo, en el sentido de empleo, en el sentido identitario, en el sentido simbólico, incluso diría más, en el sentido gastronómico y turístico", ha reivindicado.

Por último, ha avanzado que después del verano habrá nuevas movilizaciones porque "en los próximos meses" es cuando "se juega el futuro de Galicia".

También se ha unido a la concentración de este domingo el BNG que, en palabras de la viceportavoz Olalla Rodil, ha vuelto a pedir al Ejecutivo autonómico que "deje de imponer este proyecto" y que "por una vez se ponga del lado de los gallegos y deje de poner la alfombra roja a una fábrica contaminante".

VUELTA COMPLETA A SAN CAETANO

Tras completar la cadena humana alrededor todo el perímetro de San Caetano, los que se situaban en la puerta principal del edificio administrativo de la Xunta han iniciado una marcha dando la vuelta completa al complejo para regresar al punto de partida, donde finalmente se congregó la gran mayoría de participantes, lugar en el que había instalado un escenario desde el que se procedió a la lectura del manifiesto y se lanzaron numerosas proclamas.

La primera en tomar la palabra ha sido Xiana Arias, que ha criticado el "atentado contra la vida y la salud de A Ulloa, del Ulla y de toda Galicia" que, en su opinión, supondría la instalación de Altri. "Pensaron que el corazón de Galicia estaba débil, que podrían venderlo ¡Queremos una Ulloa viva y un Ulla vivo!, ha relatado.

También se ha subido al escenario la actriz Mónica García, que ha entonado un especial 'Adiós ríos, adiós fontes': "Adiós, Rueda; adiós Soares. Deixo aquí un recadín, non queremos celulosas nin aquí nin en Marín; deixa amigos empresarios cos que queres traballar, deixa en fin a Ulloa viva, non a vas contaminar".

MANIFIESTO

Para concluir, Raquel González Borrajo, vecina de Agolada, y María Porto, presidenta de las Mariscadoras a Pé de Carril, han sido las encargadas de leer el manifiesto en el que enumeraron los diferentes datos alrededor del proyecto de Altri, como el agua que necesitaría captar o los eucaliptos que requeriría.

Por otro lado, además de en la Xunta, también han puesto el foco en el Gobierno central, asegurando que "debe saber que el pueblo gallego no quiere a Altri" y "no quiere un proyecto que convierta la tierra y el agua en miseria".

"No se puede dar luz verde a un proyecto que incumple todos los principios para no causar daños significativos al medioambiente. No es posible que un proyecto como Altri pueda optar a fondos europeos", han expuesto.

Por ello, han instado a la Xunta y al Ejecutivo central a "cesar en su apoyo a la macrocelulosa" y a "negar a este proyecto las ayudas europeas", respectivamente. "Los gobiernos existen para facilitar la vida de las personas, no para atacarnos; para apostar por esta tierra y por su futuro", han manifestado.

Al finalizar la lectura, una veintena de músicos se han subido al escenario para interpretar una adaptación de la canción tradicional compostelana 'O Monte Viso'.

