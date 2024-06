Bagnaia suma su segundo 'doblete' al vencer tambien en Países Bajos

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) consiguió su segundo 'doblete' consecutivo, tras el de Italia, al vencer la carrera 'sprint' y el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito TT de Assen.



Bagnaia, que también logró la 'pole position', dominó de principio a fin las dos carreras en territorio neerlandés, una vez más secundado por el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) y con Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) tercero, sumando así su tercera victoria consecutiva en el TT Assen.



Sólo el australiano Mick Doohan (Honda NSR 500) consiguió en Assen cinco victorias consecutivas, desde 1994 hasta 1998.



Martín continúa siendo líder del mundial de MotoGP, pero ahora con sólo diez puntos de ventaja sobre Bagnaia.



Una vez más no falló en la salida 'Pecco' Bagnaia, que fue el más rápido en la salida y, aunque tuvo que cumplir con la sanción de perder tres posiciones en la formación de salida, Jorge Martín se puso a final de recta tras la Aprilia RS-GP de Maverick Viñales, al que adelantó poco después, antes de cumplirse el primer giro, para intentar evitar que se escapase el italiano definitivamente.



Ya en la curva inicial se produjo la primera baja al sufrir un 'highside' el español Alex Rins (Yamaha YZR M 1), que voló por los aires en ese punto, en el que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) ya era quinto, ganando una posición, que fueron dos más al atravesar la línea de llegada en la primera vuelta, después de superar a su propio hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y a Maverick Viñales.



El ritmo que impuso Bagnaia en esa vuelta inicial fue espectacular, lo que le permitió acumular casi un segundo (918 milésimas) en apenas una vuelta sobre Martín, con Marc Márquez tercero a ocho décimas de segundo de Martín y por delante de un grupo formado por Maverick Viñales, Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23), Alex Márquez, Brad Binder (KTM RC 16), Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que completaba las diez primeras plazas.



Pero esta vez Bagnaia no logró abrir hueco sobre Martín, que recortó un par de décimas de segundo al italiano, mientras que Marc Márquez, que en la cuarta vuelta recibió el aviso de haber sobrepasado en tres ocasiones los límites del circuito -al quinto sería sancionado con una 'vuelta larga' de penalización- mantenía las diferencias 'atosigado' por Maverick Viñales.



Tras la caída de Alex Rins, llegó un segundo percance de otro piloto español, Joan Mir (Honda RC 213 V), que se fue por los suelos en la curva cuatro del trazado neerlandés.



En la octava vuelta el italiano Di Giannantonio consiguió superar a Marc Márquez para situarse tercero -aunque dio la impresión de que el español se dejaba adelantar-, con los dos pilotos de cabeza con una cierta ventaja sobre ese cuarteto en el que además de ellos estaban Maverick Viñales y Pedro Acosta.



Bagnaia se mostró inflexible en su ritmo, pero Martín tampoco cejó en su empeño de mantener la 'presión' sobre su rival italiano, con quien mantenía una diferencia horaria en torno al segundo.



Pasado el ecuador de la carrera el doble campeón italiano ya había consolidado la primera posición, con más de un segundo y medio sobre Jorge Martín, un resultado que se antojaba ya definitivo salvo problema mecánico o caída, mientras Di Giannantonio no lograba deshacerse de un Marc Márquez que pareció estar 'subiendo la presión' de su neumático delantero para evitar una sanción, a la espera de recuperar la tercera posición en las vueltas finales de carrera.



Por detrás de Fabio di Giannantonio y Marc Márquez iban Maverick Viñales y Pedro Acosta, con Enea Bastianini intentando acercarse a ellos, alcanzando y superado al 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón en la decimonovena vuelta, a ocho del final.



El primer sancionado por exceder los límites del circuito en cinco ocasiones acabó siendo el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), que además se equivocó al cumplir con la 'vuelta larga' y se salió a la grava, lo que le hizo tener que volver a repetir la sanción en el siguiente giro.



En esa misma decimonovena vuelta Di Giannantonio se equivocó y su error no lo pudo aprovechar Marc Márquez y sí Maverick Viñales, que se puso tercero, por delante de Márquez y con el italiano perdiendo otra posición en favor de su compatriota Bastianini, mientras Acosta se pegaba a su rebufo.



En apenas unas curvas Di Giannantonio había pasado de tercero a sexto al irse largo en la curva ocho.



En la apurada de final de recta, al comienzo de la vigésimo primera vuelta, Márquez se dejó sorprender por Bastianini, que casi lo saca de la pista, pero el español se repuso rápido y comenzó la caza de Viñales y Bastianini en la pelea por el tercer peldaño del podio.



Al final, Bagnaia ganó con autoridad, seguido por Martín y Bastianini, con Marc Márquez cuarto tras 'birlarle' la cuarta plaza a Viñales después de que éste cometiese un error y, además, exceder los límites del circuito en la última vuelta, lo que le entregó la quinta plaza a Fabio di Giannantonio, con el de Aprilia sexto y Pedro Acosta fuera de carrera al sufrir una caída en ese giro final.



Completaron las diez primeras posiciones el surafricano Brad Binder, los españoles Alex Márquez y Raúl Fernández, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24),

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es