Consternación en Fuengirola por el asesinato de Petri a manos de su marido

Unas cincuenta personas se han concentrado este domingo a las puertas del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) para mostrar su consternación por el asesinato de Petri, una mujer de 76 años que falleció este viernes al ser presuntamente estrangulada por su marido, de 75 años, que está detenido.



La Corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en señal de dolor por la muerte de esta mujer cordobesa, que pasaba largas temporadas en el municipio malagueño, así como para condenar la violencia de género.



La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), ha dicho que el viernes fue "un día triste" para la ciudad y ha trasladado su apoyo y cariño a la familia de Petra, conocida en el barrio que residía como Petri.



Mula ha expresado su "más firme rechazo" a este tipo de sucesos, al tiempo que ha apelado a la "unión" para combatir la violencia machista, ya que estas situaciones son "lamentables en una sociedad igualitaria".



La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Ruth Sarabia, también ha apelado a la "unión de todas las administraciones públicas" para luchar contra "esta lacra de violencia de género que no cesa" a pesar de las acciones de sensibilización, formación y campañas de difusión.



"Desgraciadamente -ha comentado- seguimos viendo que no es cuestión de un perfil", como la religión, raza, edad o clase social, por lo que cree que "algo sigue fallando cuando siguen asesinando a mujeres".



En cuanto a la investigación, ha dicho que la Policía está "haciendo su trabajo" y la "confesión" del marido "allana de alguna manera el terreno", a falta de su confirmación oficial como crimen machista.



Las pesquisas de la Policía Nacional apuntan a que el hombre estranguló a la mujer y después intentó suicidarse ingiriendo unas pastillas.



No existían denuncias previas hacia el hombre ni medidas VioGen de protección hacia ella, según indicó este sábado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien explicó que el arrestado, asesino confeso, había dejado una carta relatando los hechos antes de intentar acabar con su vida.



Los hechos ocurrieron pasadas las 23:10 horas de este viernes en una vivienda de la calle Juan Sebastián Elcano, cerca del paseo marítimo de la localidad, donde este matrimonio natural de Córdoba y con dos hijos en común, pasaba varios meses al año.



La víctima tenía movilidad reducida y caminaba con la ayuda de un andador, según los vecinos de la zona.

