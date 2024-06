Arturo Ruiz, un arqueólogo que reescribe la historia de los íberos

Arturo Ruiz, catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad de Jaén (UJA), ha destinado medio siglo de su vida a desentrañar la historia de los íberos, un trabajo arduo que le ha llevado a investigar los principales enclaves arqueológicos y convertirse en referente en esta cultura de la que hay constancia documental en el siglo VI a. C.



“Estamos haciendo historia de los íberos que hasta hace muy poco tiempo no se podía contar porque no había datos suficientes”, ha señalado a EFE Arturo Ruiz, que este pasado viernes recibió un homenaje con la publicación de un libro que recoge los 50 años de trayectoria de este arqueólogo.



Según Ruiz, “ha sido la investigación la que ha añadido valor a las esculturas, a la cerámica, a los plomos, a los exvotos ibéricos; le ha añadido el valor que hoy tiene para la sociedad a nivel de autoestima en Jaén y a nivel de reconocimiento internacional”.



Arturo Ruiz llegó en 1974 al antiguo Colegio Universitario Santo Reino de Jaén para hacerse cargo del Departamento de Arqueología. Más tarde se puso al frente del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica por parte de la Junta de Andalucía, germen del actual Instituto de Investigación de la UJA.



En todo este tiempo, además de poner en valor los más importantes yacimientos de la provincia de Jaén, Ruiz se convirtió en un personaje clave en la construcción del Museo de Arte Íbero.



“Es una obra de toda la provincia, porque todo el mundo lo ha reclamado cuando se ha dado cuenta de lo que significaba la importancia del patrimonio Ibérico excelente que tenemos”, ha indicado Ruiz sobre este museo, señalando a la desaparecida Pilar Palazón como otra artífice fundamental de este museo inaugurado en 2017.



Arturo Ruiz, que es también miembro de la Academia Andaluza de la Historia, admite que se va con la “espinita clavada” de no ver completada la colección permanente del Museo Íbero, aunque se ha mostrado esperanzado en verlo completado “en muy poco tiempo”.



El homenaje al profesor Arturo Ruiz fue organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA que dirige Carmen Rísquez.



Contó con las intervenciones de otros investigadores de la cultura ibera, como el catedrático emérito Manuel Molinos o Juan Eslava Galán, Bartolomé Ruiz, Felipe Criado, Teresa Chapa, Fernando Quesada, Isabel Izquierdo o Ignasi Grau, entre otros.



El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, se refirió a Arturo Ruiz como “un maestro, en el más amplio sentido de la palabra” y destacó de él su “generosa labor científica”, que ha permitido “extraordinarios avances y sorprendentes descubrimientos”.



“Ha contribuido a que todos nosotros tomemos conciencia de la singularidad de la civilización íbera, del esplendor cultural, político y económico que tuvieron nuestros antepasados”, resaltó el rector de la Universidad jiennense.



Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, agradeció el trabajo de Ruiz por la difusión del patrimonio arqueológico. “Acercar la cultura íbera al mundo es también acercar la provincia de Jaén, es proyectar nuestra provincia y nuestra riqueza histórica, cultural y patrimonial”, dijo.



Reye puso como ejemplo de esta labor el producto turístico ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’, una iniciativa que cumple este año su 25º aniversario desde que diera su primeros pasos impulsada por la Diputación de la mano de la Universidad de Jaén y el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica.



Finalmente, Jesús Estrella, delegado del Gobierno andaluz en Jaén, destacó la labor de Arturo Ruiz como “precursor de la causa íbera” y recordó que la construcción del Museo Íbero “es fruto del trabajo de personas como ellos, un museo que está llamado a ser no solamente referente de la cultura en la provincia, sino de la cultura íbera a nivel nacional e internacional”.

