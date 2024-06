Bagnaia acaba en la 'pole' con nuevo récord, Marc Márquez por los suelos

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) acabó en la 'pole position' para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, además de establecer un nuevo récord de la categoría, mientras que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) se iba por los suelos buscando una buena clasificación.



Bagnaia paró el crono en 1:30.540, nuevo récord absoluto, superando su propia marca, establecida el viernes en 1:31.340, y se permitió el 'lujo' de ver los últimos minutos desde su taller.



El italiano Marco Bezzecchi fue la primera víctima de la jornada al sufrir un percance inicial en los entrenamientos libres que dejó completamente inutilizada su Ducati Desmosedici GP23, por lo que a la primera clasificación se 'presentó' con una sola moto y no tardó mucho en dejarla inservible al irse nuevamente por los suelos en la curva cinco.



En esa primera clasificación se perfilaron como candidatos al pase a la segunda el español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), que paró el crono en 1:31.372, superando en poco más de dos décimas de segundo al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), pero en los minutos finales el campeón del mundo de MotoGP en 2021 se vio superado por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23).



Al final, lograron el pase a la segunda clasificación Acosta, que se cayó con la sesión ya finalizada en la curva tres, aunque pudo recuperar su moto y regresar sobre ella al taller, y Fabio di Giannantonio.



El gesto de Acosta de conseguir llegar hasta su taller resultó determinante para que sus mecánicos pudiesen emplearse a fondo para recuperarla y así disponer de las dos motos en la segunda clasificación.



Ya sin ninguna opción y, por tanto, en la segunda mitad de la formación de salida, acabaron Fabio Quartararo, el australiano Jack Miller (KTM RC 16) o los españoles Alex Rins (Yamaha YZR M 1) y Joan Mir (Honda RC 213 V).



Ya en la segunda clasificación no se lo pensaron mucho para salir a pista dos de los principales protagonistas del fin de semana, el italiano 'Pecco' Bagnaia, que enseguida marcó su primera vuelta rápida y nuevo récord (1:31.048), batiendo su propia marca del primer día (1:31.340), y el español Marc Márquez.



Pero la sorpresa llegó de la mano de Jorge Martín, quien en su primera vuelta rodó en 1:30.877, que era récord absoluto de la categoría en el circuito neerlandés.



La 'réplica' de 'Pecco' Bagnaia no tardó en llegar, que en su segundo 'time attack' logró un espectacular 1:30.540, con Jorge Martín en su taller y el español Aleix Espargaró con problemas en su Aprilia RS-GP, que solventaron lo más rápidamente posible sus mecánicos para regresar a pista con poco más de tres minutos.



Bagnaia debió de pensar que tenía todo el trabajo hecho y por ese motivo decidió entrar en su taller y dar por concluida su clasificación, aunque sin quitarse el casco para regresar a la pista a practicar la salida en los puntos establecidos para ello.



En pista se formó un grupo nutrido de pilotos en el que Marc Márquez intentó mejorar la quinta plaza que ocupaba por entonces, pero el ocho veces campeón del mundo acabó por los suelos al probar a adelantar a su compatriota Aleix Espargaró.



Márquez protagonizó su décima caída de la temporada y, con ella, dio al traste con las opciones de Aleix Espargaró de poder mejorar su octava plaza, pues tuvo que 'cortar gas' para evitar el contacto en esa vuelta, pero aún tuvo tiempo para pasar por meta y dar un giro más, en el que ascendió hasta la quinta plaza.



Jorge Martín también lo intentó en su última vuelta rápida, pero se quedó segundo a 81 milésimas de Bagnaia, con Maverick Viñales tercero.



En la segunda línea de la formación acabaron Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), Aleix Espargaró y Fabio di Giannantonio, con Marc Márquez, Franco Morbidelli y Brad Binder en la tercera.



La cuarta línea de la formación de salida fue para Pedro Acosta, Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

