La Matriz de Almonte crea nuevas categorías de hermandades que aspiren a ser filiales

La Hermandad Matriz del Rocío de Almonte (Huelva) ha creado dos nuevas categorías para las hermandades que quieran obtener el título de filiales oficialmente, mediante una reestructuración de las condiciones con las que quiere regular la gran cantidad de peticiones con las que cuenta.



En un comunicado, la Hermandad ha señalado que se quiere regular a la cantidad de filiales con las que cuenta, ya que en estos momentos tiene 127 hermandades, a las que hay que sumar las no filiales y las asociaciones.



La reestructuración no afecta a las hermandades filiales, que siguen teniendo “plenos derechos en los actos anuales y en la Romería”, y se crea la categoría “intermedia” de Hermandad Agregada a la Matriz, “que proporciona mayores derechos que las actuales no filiales y que permitirá una transición más fluida para las hermandades que buscan convertirse en filiales”.



Nace también la categoría de Hermandad de Culto, que sustituye la categoría de No Filial, “ y mantendrán derechos y deberes similares a los actuales”.



La Matriz ha señalado que, para ser reconocida como Hermandad Agregada, paso previo para ser filial, una asociación debe cumplir con varios requisitos, incluyendo una antigüedad mínima de cinco años, una sede canónica, la capacidad de movilizar a sus hermanos para la Romería de Pentecostés y demostrar una vida asociativa activa y un compromiso con la parroquia y la Iglesia.



Las nuevas normas entran en vigor este sábado y responden “al crecimiento sin precedentes que la devoción rociera ha experimentado en las últimas décadas, lo cual ha generado desafíos organizativos que requieren esta actualización”.

