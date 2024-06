Dos tercios de los israelíes creen que Netanyahu debería dejar la política

Alrededor de dos tercios de los israelíes creen que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debería abandonar la política y no buscar la reelección, según una nueva encuesta televisiva del popular canal israelí 12.



Los datos de esta encuesta muestran que el 66 % de los entrevistados no quieren que el mandatario israelí compita en unas futuras elecciones, frente a un 27 % que sí lo aprueba y el 7% restante que no lo sabe.



La popularidad de Netanyahu entre la sociedad israelí ha caído en picado tras el estallido de la guerra en Gaza. De hecho, en estos casi nueve meses de ofensiva, todos los fines de semana se convocan protestas en Israel para pedir su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.



Muchos israelíes acusan al primer ministro israelí de estar prolongando la ofensiva en la Franja únicamente por sus propios intereses políticos. Netanyahu tiene pendiente varios juicios por corrupción que quedaron congelados a raíz del conflicto en el enclave palestino.



Asimismo, la encuesta señala que un 85 % de los israelíes quiere que se cree una comisión estatal de investigación para examinar los fallos que permitieron los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre en los que mataron a 1.200 personas.



El Gobierno de Netanyahu lleva meses bloqueando la creación de este organismo, una decisión que tendrá que explicar ahora frente a la justicia israelí.



Por otra parte, el 66 % de los encuestados apoyan el fallo dictaminado esta semana por el Tribunal Superior que pone fin a la exención militar de la que gozaban los estudiantes judíos ultraortodoxos.



El fallo complica la supervivencia del Gobierno de coalición de Netanyahu cuyo apoyo depende de los dos partidos ultraortodoxos (Shas y Judaísmo Unido de la Torá) que ya han amenazado con salir del Ejecutivo si se implementa esta decisión judicial.



Las formaciones de extrema derecha también han amenazado con romper la coalición si Netanyahu llega a un acuerdo con Hamás, que no es la única exigencia puesto que ahora también piden empezar una ofensiva total contra Hizbulá en el Líbano.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es