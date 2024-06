España derrota a la República Dominicana y afina para el Preolímpico

La selección española venció a la de República Dominicana este viernes en Alicante (84-74) en su último test amistoso antes de afrontar la próxima semana el Preolímpico en Valencia, cita a la que el grupo de Sergio Scariolo llega como favorito a pesar de no haber encontrado aún una regularidad en su juego.



El combinado español, con demasiadas lagunas y sin ritmo, tuvo que emplearse a fondo para superar a la correosa selección dominicana, que durante gran parte del duelo miró cara a cara a su rival y que tuvo en su jugador NBA, Chris Duarte, a su máximo anotador con 27 puntos.



España, corta de preparación y con algunas bajas por lesión, no se sintió cómoda en la pista en los primeros minutos, en los que el conjunto dominicano impuso su juego físico y atlético.



El equipo de Scariolo, con muchas dificultades para anotar, tuvo que ponerse serio en defensa para evitar la escapada en el marcador de la selección de Néstor ‘Ché’ García.



Vargas y, sobre todo, Duarte hicieron mucho daño en ataque a España, que cerró el primer cuarto por debajo en el marcador (23-24).



La salida a pista de Aldama y Brizuela dio al equipo español el impulso ofensivo necesario para competir ante un rival cada vez más convencido de sus posibilidades.



El conjunto caribeño llegó a abrir una brecha de cinco puntos, pero España se agarró a la defensa para secar al equipo dominicano en los últimos minutos,



Los meritorios De Larrea y Pradilla le dieron a España la energía y la ilusión necesarias para despertar a tiempo y retirarse al descanso con ventaja (43-38).



Tras el paso por los vestuarios, España, con Lorenzo Brown a los mandos, jugó con mayor fluidez ofensiva, aunque no logró despegarse en el marcador de una República Dominicana de la que tiraba del carro un inspirado Montero.



El conjunto de Sergio Scariolo, irregular en su juego y con muchos problemas para marcar territorio en las dos zonas, volvió a caer en las imprecisiones y permitió a su rival seguir agarrado al partido.



Un triple de Rydy Fernández, sobre la bocina, permitió al equipo español lograr una renta de seis puntos (63-57) para encarar el último parcial con algo de tranquilidad.



Ya en el último cuarto, España apeló a la mejor versión de varios de sus pilares, como Garuba, Aldama y Alberto Díaz, para romper el partido (71-60) a siete minutos del final.



El arrebato defensivo final del grupo de Scariolo acabó por derrumbar a la República Dominicana, a la que se le hizo demasiado largo el partido (84-74).



- Ficha técnica:



84 - España (23+20+20+21): Brown (14), Llull (5), López-Arostegui (2), Juancho Hernangómez (6) y Willy Hernangómez (6) –cinco inicial- Brizuela (8), Alberto Díaz (6), Garuba (7), Aldama (7), Parra (5), Pradilla (2), Rudy Fernández (9) y De Larrea (7).



74 – República Dominicana (24+14+19+17): Feliz (5), Núñez (8), Henríquez (5), Duarte (27) y Santos (4) –cinco inicial- Montero (13), Liz (5), De León, Vargas (6), Polanco y Peña (1).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau Padrós y Raúk Zamorano. Eliminaron por cinco personales a Feliz, de la República Dominicana.



Incidencias: partido amistoso de preparación para el Preolímpico disputado en el Centro de Tecnificación de Alicante ante unos 4.500 espectadores. En los prolegómenos del encuentro se guardó un minuto de silencio por la muerte de José Ramón Ramos, exjugador de la selección española de baloncesto.

