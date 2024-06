Una detenida y diez investigados por la receptación de más de 230.000 kilos de aceitunas

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido a una mujer, vecina de Pinos Puente (Granada), como presunta autora de un delito de receptación de más de 230.000 kilos de aceitunas y otro de falsedad documental.



La investigación ha sido llevada a cabo por un equipo Roca de la Guardia Civil de Córdoba que, según ha informado en un comunicado, ha investigado a diez personas relacionados con el hurto de aceitunas.



Los agentes detectaron en varios controles a algunos de los investigados por los hurtos de aceitunas que además portaban el Documento que Acompaña al Transporte (DAT), todos ellos con el mismo origen, una finca del término municipal de Sevilla, y el mismo destino, una almazara en Pinos Puente.



En los DAT quedaba por cumplimentar la fecha y los datos del transportista-rebuscador.



Así comenzó la Operación Al-Yussana, con el objeto de investigar por qué todas estas personas, "de las cuales hay indicios fehacientes de que se pudieran estar dedicando a la sustracción de aceitunas", portaban un DAT idéntico, con el cual pretenderían darle legalidad al fruto que transportaban.



El Equipo ROCA, solicitó colaboración al Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para realizar inspecciones conjuntas en la almazara, que era el punto de recepción de aceituna.



Tras las comprobaciones y verificaciones pertinentes en el punto de compra, destacaba el volumen de aceituna y el precio al que se abonaban las aceitunas “provenientes” de dicha finca.



Los agentes detuvieron a la propietaria de la compra de aceitunas, al considerarla presunta autora de un delito continuado de receptación, para lo que se valía del arrendamiento de una finca.



La detenida había receptado más de 233.503 kilos de aceituna, valorados en 229.946 euros, y también se le achaca un presunto delito continuado de falsedad documental, al expedir los DAT parcialmente rellenos, a sabiendas que la aceituna no tenía su origen en la finca agrícola sevillana.



En las investigaciones comprobaron cómo durante la presente campaña olivarera, varias personas habían hecho entregas de grandes cantidades de aceitunas en el lugar investigado por los agentes, con presunta procedencia de la aceituna en la misma finca de Sevilla, donde se pudo verificar que no quedaba aceituna en las fechas que constaban en los DAT.



Por ello se investiga a diez personas, que junto a la detenida han sido puestos a disposición judicial, por supuestos delitos de falsedad documental y de hurto, ya que no pudieron justificar la lícita procedencia de las aceitunas.

