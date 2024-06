Los padres de Marta del Castillo: "Se defiende más al criminal que a la víctima"

Antonio del Castillo y Eva Casanueva, los padres de la joven Marta, asesinada en Sevilla en enero de 2009, creen que en España "se defiende más al criminal que a la víctima, que es toda la sociedad" y se han preguntado cómo no va a ser relevante para el caso "que una mentira oculte una verdad".



"No han jodido por todos lados", ha dicho Antonio del Castillo en una comparecencia este viernes ante los medios a las puertas de su domicilio tras la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absuelve a Francisco Javier García, el Cuco, y a su madre del delito de falso testimonio en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo



Para Eva Casanueva, "los verdaderos enemigos" no son al final Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta, el Cuco o su madre, sino "los señores de negro que se sientan en El Prado", en referencia a los jueces de la Audiencia de Sevilla.



La reacción de los padres de Marta se produce después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla haya revocado la condena a dos años de prisión por falso testimonio impuesta por el juzgado de lo Penal 7 al considerar, respecto al Cuco, que la figura de testigo-coimputado no está "regulada" legalmente, y que su madre no mintió en cuestiones "trascendentales".

