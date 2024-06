Productos Beauty indispensables

Productos que no pueden faltar en tu rincón beauty, sobre todo en verano:

- Mist o brumas hidratantes: van a potenciar que la piel no se deshidrate, sobre todo cuando esté en contacto directo con el sol. Puedes usar de ácido hialurónico o también el agua termal.

- Protector solar mate: perfecto para pieles grasas, porque tienen principios activos que te van ayudar a regular la producción de sebo en la piel, como es la niacinamida. Son las mejores para proteger nuestro rostro, además de ideales para unificar el tono de la piel y lucir con glow up hasta en la playa.

- Lip Oil y bálsamo labial con protección solar: no deben faltar tampoco en tu neceser porque van ayudar a proteger e hidratar tus labios, reaplicándolo a lo largo del día.

- Doble limpieza adecuada a tus necesidades del rostro: hay que tener en cuenta una sudoración mayor, el cloro, agua del mar, arena, sol… Para mí, de las mejores la doble limpieza coreana.

-Crema de manos: incidiendo en uñas y cutículas, o bien productos específicos para cada zona. Es muy importante que las cutículas se mantengan hidratadas, al igual que las manos, y que las uñas no se rompan.

- Los pies: tan importantes y tan olvidados, mímalos con exfoliante o con mascarillas exfoliantes y una hidratante especial para esta zona, porque la piel es diferente. A mí me va genial la de la marca Neutrogena y para una hidratación extra están las mascarillas con calcetines.

-Hidratante corporal y facial: para el cuerpo, mis favoritas cualquiera de Rituals; y facial, la que mejor se adecue a tus necesidades y tipo de piel del rostro. En verano, out las texturas densas y bienvenidas las fluidas.

-Aftersun: muy importante en verano para calmar y ayudar a que nuestro bronceado quede uniforme, evitando la descamación de la piel. Mis dos marcas tops son Apivita y Decleor.

- Un producto que he descubierto ahora para la línea del cabello, que si no protejo la cabeza se me suele quemar, es de la marca Hawaian Tropic. Son unos polvos que aplicas en la zona con una brocha.

- Otro producto que he añadido este verano es Cicalfate+ de Avene: en mi caso la usé porque me dio reacción mi desodorante. Gracias a esta crema botiquín, en dos días la piel de mis axilas está reparada y calmada. Tiene otros muchos usos y es para toda la familia.

¿Usáis algún producto de belleza y cuidado en verano?

