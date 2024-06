Austria mide la mejoría de Norris, Ferrari y Mercedes en el jardín de Verstappen

El circuito de Red Bull Ring pone a prueba la mejoría del monoplaza del británico Lando Norris (McLaren), de los Ferrari y de los Mercedes en el jardín del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que llega a uno de sus trazados favoritos, donde acumula cuatro triunfos y donde quiere volver a mostrar su voracidad para dar, de nuevo, otro golpe de autoridad en el Mundial.



Parece que los McLaren están más fuertes, que los Mercedes están llegando y que los Ferrari siguen en la pelea, pero fin de semana tras fin de semana, la sonrisa de Verstappen se repite y el himno de Austria seguido al de los Países Bajos en la ceremonia del podio.



En este caso, el de Red Bull Ring tendrá un añadido: una carrera al esprint que da la oportunidad a Norris, a los británicos de Mercedes Lewis Hamilton y George Russell y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al español Carlos Sainz (Ferrari) de acercarse un poco al neerlandés, que, por lo pronto acumula ya 69 puntos de ventaja sobre el segundo.



Aunque con más sufrimiento que a principio de temporada, el tricampeón del mundo sigue coleccionando triunfos allá donde va y la distancia respecto al segundo clasificado no para de crecer. A pesar de no ganar con la tranquilidad que lo hacía el curso pasado, ha ganado cinco de las ocho primeras carreras del campeonato y el bajón de los Ferrari en las dos últimas carreras ha propiciado que la diferencia en el Mundial de pilotos siga subiendo.



Aunque, es cierto, ya no es un paseo triunfal. Aun así, Verstappen demostró en el Gran Premio de España hace apenas cinco días que sigue siendo el rey de un Mundial que controla y en el que tiene 69 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.



De hecho, la única diferencia respecto a otras carreras es que el segundo puesto ha dejado de ser para Leclerc, que ahora yace a dos puntos de esa segunda plaza, y es ya de un Lando Norris que le ha cogido el gusto a subirse al podio y que es el gran adversario de Verstappen, con el que ya coquetea para birlarle, incluso, alguna que otra ‘pole position’, como ya ocurrió en Montmeló.



No obstante, Leclerc vuelve a un circuito en el que consiguió la victoria hace dos años, arrebatando el cetro a Verstappen en su casa y la de los Red Bull. El monegasco, y también Ferrari, tendrán que esmerarse si quieren recuperar la segunda plaza del campeonato.



Un cambio de chip para Sainz, Alonso y Pérez



Pero más complicado lo tiene el español Carlos Sainz (Ferrari), que con su sexto puesto se puso cuarto en el campeonato del mundo, superando al mexicano ’Checo’ Pérez (Red Bull), aunque con sus 116 puntos sigue lejos de los 150 de Norris y los 148 de su compañero de equipo.



A Sainz, que ganó en Australia dos semanas después de ser operado de apendicitis, necesita un cambio de chip para volver a encadenar podios, como le ocurrió tras Melbourne. Sus dos últimas carreras han roto la buena dinámica, que le habían llegado a estar en el ’top 5’ en las siete primeras carreras que disputó en 2024.



Ese mismo cambio necesita el español Fernando Alonso (Aston Martin) al que el coche no le ha respondido los últimos fines de semana. Noveno en el Mundial con apenas 41 puntos, está lejos del rendimiento mostrado durante 2023 y en buena medida es culpa de un coche que le ha impedido puntuar en tres de las últimas cuatro carreras de este curso, en el que todavía no ha podido sumar ningún podio tras saborear ocho el año pasado.



Algo parecido le ocurre al mexicano ’Checo’ Pérez (Red Bull). A pesar de haber renovado con Red Bull, ’Checo’ sigue lejos -muy lejos- de Verstappen, que es su compañero de equipo y apenas ha sumado 111 puntos, casi la mitad que los 219 del insaciable ’Mad Max’.



De hecho, su mejor posición en los últimos cuatro grandes premios han sido dos octavas posiciones, a pesar de empezar el audio con tres segundas plazas en los primeros cuatro circuitos de la temporada.



Red Bull Ring medirá los avances de McLaren y Ferrari para luchar contra un incansable Max Verstappen, pero también la mejoría de Aston Martín, Ferrari con Sainz y Pérez, que deben ser más agresivos si quieren seguir sumando puntos y acercarse a la zona alta de la tabla en esta segunda mitad de la temporada.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es