Nacho: "No nos afecta el favoritismo, somos los únicos que hemos ganado los tres partidos"

Nacho Fernández acogió de buen grado el favoritismo que se ha ganado la selección española en la Eurocopa 2024, antes de disputar los octavos de final ante Georgia, y aseguró que no les afecta porque son "los únicos" que han ganado los tres partidos de grupo.



"Puede ser que seamos favoritos porque somos una selección muy fuerte y estamos en una dinámica muy positiva. Somos los únicos que hemos ganado los tres partidos de grupo y no nos afecta que nos den o no como favoritos", opinó en rueda de prensa.



"No nos afectan los favoritismos para hacer nuestro trabajo ganando partidos. Es un orgullo representar a España y si levantamos este título la importancia que tiene hacerlo para tu país es de las cosas más bonitas que puedes vivir. Ya lo viví con la Nations League y una Eurocoppa estaría muy cerca de lo que he vivido ganando Champions", añadió.



Nacho confirmó que se ha recuperado de las molestias musculares que le impidieron jugar ante Italia y Albania tras comenzar la Eurocopa siendo titular frente a Croacia. El jueves regresó a la dinámica de grupo pero no acabó el enteenamiento y espera completarlo desde el viernes para estar en perfectas condiciones el domingo ante Georgia.



"Ha sido una temporada muy larga con partidos de mucha exigencia. Llegué a la selección con molestias en el amistoso y ante Croacia no me encontraba del todo bien por lo que decidimos parar unos días. Mañana haré todo el entrenamiento con el equipo e intentaré estar al cien por cien pero jugar es decisión del entrenador", admitió.



El defensa madrileño quiso agradecer el cariño que ha recibido del seleccionador, Luis de la Fuente, en días difíciles en los que cerraba su largo ciclo en el Real Madrid y se cerraba el nuevo contrato que firma con Al-Qadisiyah de Arabia Saudí.



"Quería tener palabras de agradecimiento a Luis porque se ha portado estos días bien conmigo, me ha apoyado en todo momento en días que no han sido fáciles con tantas cosas en la cabeza", reconoció antes de admitir que no influyó en su decisión poder seguir siendo internacional y no lo ha hablado con el seleccionador como hizo Aymeric Laporte antes de dar el mismo paso. "En un futuro ser seleccionable o no son cosas del entrenador", dijo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es