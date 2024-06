Adelante anima a plantarse contra el turismo: las casas se vacían a favor de inversores

Adelante Andalucía ha animado este jueves a "plantarse" contra el actual modelo de "turismo masivo que acaba con la vida de las ciudades", y que lleva a que "casas de barrios típicos" donde las familias antes hacían su vida se estén "vaciando a favor de grandes inversores que ni siquiera pagan sus impuestos en Andalucía".



El portavoz de la formación en Málaga, Luis Rodrigo, ha presentado en un piso turístico del barrio de Huelin, en la capital malagueña, la campaña 'Andalucía no se vende, Andalucía se defiende' que contiene, entre otras propuestas, la limitación de las viviendas turísticas y la petición de una tasa similar a la que se paga en otras ciudades europeas.



En el caso de Málaga, la propuesta de limitación de las viviendas turísticas "significa la extinción de todas las licencias", ha sostenido Rodrigo, quien ha argumentado que "una casa no es un bien de mercado con el que sacar beneficio sino un derecho humano".



En este sentido, ha explicado que se oponen a la "especulación asociada al turismo mientras hay gente que no puede pagar el alquiler o comprarse una casa".



En cuanto a la tasa turística, ha recordado que Adelante Andalucía presentó esta propuesta en el Parlamento andaluz sin éxito: "Pedir una tasa es lo mínimo, hay mucho más que se puede hacer".



Ha sostenido que con 33 millones de turistas al año en Andalucía, plantear una tasa turística es "algo indispensable que ya están haciendo en todas las ciudades europeas".



Otras de las propuestas incluidas en la campaña para "revertir" el actual modelo turístico son la elaboración de un plan extraordinario para acabar con el fraude laboral en el turismo y la hostelería, la creación de un impuesto extraordinario a las grandes empresas del sector o de un sello para aquellos establecimientos que cumplan con los criterios laborales y ambientales.



La campaña también aboga por la protección del comercio y los oficios tradicionales mediante un máximo de establecimientos en manos de multinacionales, la fijación de un tope de precio de los alquileres, la promoción turística en zonas con baja afluencia de visitantes y la desprivatización de viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión.



El portavoz de Adelante Andalucía también ha expresado su apoyo al Sindicato de Inquilinas de Málaga por la manifestación convocada este sábado por las dificultades de acceso a la vivienda con el lema 'Málaga para vivir, no para sobrevivir', que cuenta con el respaldo de medio centenar de colectivos.



"Esto no solo se resuelve en la Junta o en el Ayuntamiento, se necesita el respaldo de todo el mundo con la vecindad saliendo a las calles" para garantizar el acceso a la vivienda "a un precio asequible y digno", ha aseverado Rodrigo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es