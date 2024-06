La Junta garantiza que reclamará "por todas las vías" los millones defraudados por los ERE

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha garantizado este jueves que el Gobierno andaluz va a reclamar "por todas las vías" los casi 700 millones de euros que se defraudaron en el caso de los ERE para que sean recuperados para los andaluces.



En respuesta a una pregunta oral en el pleno del Parlamento formulada por el diputado de Vox Javier Cortés, Sanz ha dicho que "lamentablemente, la corrupción campó a sus anchas durante mucho tiempo" en Andalucía pero que esto corresponde "al pasado" porque el Gobierno actual es "absolutamente incompatible" con la corrupción.



Ha explicado que la Junta ha hecho que se reconozcan hasta la fecha 62 millones de euros defraudados por el caso de los ERE y que ya lleva reclamados 130 millones en las piezas de esta macrocausa que "están activadas", pero ha advertido de que reclamarán los 680 millones defraudados por lo penal, las revisiones de oficio y el tribunal de cuentas.



"Cuando ustedes no existían, nosotros fuimos los denunciantes de los ERE, de Invercaria, de los cursos de formación, y ustedes ni estaban en el pensamiento", ha manifestado Sanz, quien ha reconocido que es una "situación insoportable" y un "insulto a la inteligencia" de los andaluces que "ahora tengamos que dar las gracias" al PSOE por los ERE.



Ha dicho estar sorprendido por que desde las filas del PSOE se diga que el PP tiene que pedir perdón a los condenados por los ERE. "No, que pida perdón no, que dejen de robar los socialistas en Andalucía que, lamentablemente tienen la condena consejeros y expresidentes por haber contribuido al robo del dinero de los parados".



Lo que va a hacer el Gobierno del PP es, según Antonio Sanz, recuperar "hasta el último euro que se robó" en los ERE y que el dinero "que se quitó a los andaluces, ni mas ni menos vuelva a los andaluces".



El consejero de Presidencia ha insistido en que fue el PP el que "lideró la lucha contra la corrupción" en Andalucía y ha añadido que antes la corrupción era la primera preocupación de los andaluces y ahora está en la cola porque hay un Gobierno "limpio, honesto, responsable y transparente" presidido por Juanma Moreno.



Por su parte, Javier Cortés, que ha lamentado la "losa de corrupción" que ha tenido que soportar Andalucía en la etapa de los gobiernos socialistas, ha destacado la "humillación" que supone que el Tribunal Constitucional (TC) va a "amnistiar por la puerta de atrás" a los "peces gordos de los ERE" falsos.

