Entra en vigor en Alemania la nueva ley para obtener la nacionalidad tras cinco años

Una nueva ley que permite obtener la nacionalidad tras un mínimo de cinco años como residente en el país en lugar de ocho, como era requisito hasta ahora, entró en vigor este jueves en Alemania.



Otra de las principales novedades de la reforma es que permitirá a los ciudadanos de terceros países mantener en paralelo su nacionalidad original, en lugar de tener que renunciar a ella como hasta ahora.



Esto también afecta a quienes correspondían varias nacionalidades por nacimiento, entre ellas la alemana, que ya no se verán obligados a elegir como ocurría hasta el momento.



Al mismo tiempo, se han endurecido los criterios de compromiso con el orden constitucional, ya que quienes hayan sido condenados por delitos de tipo racista, antisemita o discriminatorio en general no podrán optar a la nacionalidad.



"Quien comparte nuestros valores y se esfuerza puede obtener ahora con más rapidez el pasaporte alemán y ya no debe ceder con la vieja nacionalidad una parte de su identidad", afirmó esta semana al respecto en un comunicado la ministra del Interior, Nancy Faeser.



Quien quiera optar a la nacionalidad deberán estar además bien integrado y -salvo casos de discapacidad o edad avanzada- trabajar lo suficiente como para mantenerse a uno mismo y a su familia y acreditar conocimientos del idioma alemán.



Las autoridades prevén que con la entrada en vigor de la nueva ley se multiplique el número de solicitudes de nacionalización, que ya colapsan las escasas capacidades de procesado con que cuentan muchos municipios.



En 2023 fueron nacionalizados en Alemania aproximadamente 200.100 extranjeros, la cifra más alta desde que se comenzó a registrar esta estadística, según informó en mayo la oficina de estadística Destatis.



A estos se suman al menos 200.000 expedientes abiertos, como parte de un proceso que en la actualidad puede durar incluso años.



Las cifras han ascendido de forma significativa en los últimos años y según un estudio realizado por la organización Mediendienst Integration con datos de 45 ciudades, subieron en 2023 en un 19 % con respecto a 2022 y más de un 100 % con respecto a 2020.



Según dicho estudio, publicado la semana pasada, el principal grupo entre los aspirantes a la nacionalización son los ciudadanos sirios, seguidos de iraquíes y de turcos.



La nueva ley, que formaba parte del acuerdo de coalición alcanzado por socialdemócratas, verdes y liberales, fue aprobada por el Parlamento en enero.

