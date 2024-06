Testigos aseguran que no hubo "medidas de seguridad" en el suceso de Cerro Muriano

Los testigos que han declarado este miércoles ante el Juzgado Togado Central número 2 de Madrid, que investiga la muerte de dos militares el pasado diciembre durante una maniobras en la base de Cerro Muriano (Córdoba), han asegurado que "no había" medidas de seguridad adecuadas para realizar los ejercicios acuáticos debidamente.



Según ha informado en un comunicado el abogado penalista Luis Romero, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del soldado fallecido Carlos León, los testigos que han declarado ante el juez instructor, tanto militares como peritos, han confirmado que "no había nada" respecto a medidas de seguridad, ya fuesen lanchas, flotadores, personal sanitario o ambulancia.



El letrado ha expuesto que tras el suceso, en el que murieron ahogados los dos soldados, los testigos han asegurado que la situación era "caótica" y se produjo un "descontrol", mientras que se ha detallado en las declaraciones que la ambulancia que fue a socorrer "estaba en el campo de tiro", lejos de la zona del suceso, y era "básica para traslados, curas y lesiones leves".



Respecto a las mochilas que portaban los soldados durante las maniobras, el letrado ha manifestado que un testigo ha referido que se hubiera necesitado primero una prueba de flotabilidad, algo "que no se hizo", mientras que las instrucciones que se dieron sobre las mismas "fueron generales", pero no se comprobó "si estaban debidamente estanqueizadas".



Asimismo, según el abogado, los testigos han incidido en que la temperatura del agua donde se realizaron los ejercicios era "extremadamente fría", mientras que en esa zona del lago "no se daba pie", algo que los soldados, cabos y sargentos de otros pelotones y secciones "no sabían".



Respecto al capitán encargado de las maniobras, principal investigado en la causa junto a un sargento y un teniente, el letrado ha afirmado que algunos testigos le escucharon manifestar tras el suceso que eran "cosas que pasan en la mili" y que "si estaba afectado era por perder su cargo, pero no por los fallecidos".



Finalmente, respecto a la cuerda que se usó de guía para cruzar el lago, principal objetivo de las maniobras, el abogado ha señalado que los testigos han asegurado que servía para "indicar el paso a seguir" pero que "no era una línea de vida y no estaba pensada como medida de seguridad".

