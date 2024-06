Los sanitarios estallan contra la consejera: "Arregle la sanidad y, si no sabe, váyase"

La consejera de Salud, Catalina García, ha conseguido lo imposible. Desde hace “25 años”, los sindicatos mayoritarios de la mesa sectorial “no se unían” en para convocar una huelga secundada en todas las provincias de Andalucía. “Hartos” ya de “mentiras”, han denunciado las organizaciones desde Málaga capital, los profesionales han secundado este miércoles una huelga de tres horas, entre las ocho y las once de la mañana, contra el “maltrato” al sistama andaluz de salud, ha asegurado el secretario provincial de Satse, Juan José Sánchez. El “hartazgo” de los trabajadores es “mayúsculo”, porque “no se están cumpliendo los acuerdos” como el Atención Primaria y de carrera profesional, la consolidación y aumento de las plantillas y la actualización de la Bolsa de Empleo Temporal del SAS sin notas de corte “firmados” en la mesa de negociación.

Señora consejera arregle la sanidad pública, negocie con nosotros, cumpla los acuerdos y, si no sabe, váyase.

El seguimiento ha sido “masivo”, ha asegurado Sánchez, lamentando que la Consejería de Salud “haya infravalorado” la situación y “haya mantenido las citas” a pesar del paro: “No han avisado a los ciudadanos, que se han encontrado con las consultas y quirófanos cerrados en hospitales y centros de salud”.

“La capacidad de negociación y de gestión es nula”, ha añadido Juan Pedro Ruíz, responsable Csif en Málaga: “Los centros sanitarios son un caos, a los profesionales los despiden en sacos de miles. Trabajar este verano va a ser un infierno y no por las temperaturas”. Estos “graves problemas los sufren los trabajadores y los usuarios”, ha recalado Ruíz, asegurando que van a seguir “endureciendo” las medidas y no descartan una huelga general, mientras “no haya medidas concisas, claras, por escrito y que sean verdad”. El responsable de Csif ha interpelado directamente a Catalina García: “Señora consejera arregle la sanidad pública, negocie con nosotros, cumpla los acuerdos y, si no sabe, váyase”.

Si comparamos las plantillas del tercer trimestre del año 2021 con las de 2023, en la provincia de Málaga “se han reducido 3.100 profesionales, de los que 1.500 pertenecen al Hospital Regional, ha indicado Álvaro cárdenas, delegado de CCOO del Hospital Regional. Datos que ha puesto de ejemplo para apoyar sus reivindicaciones, “necesitamos profesionales para atender a nuestros ciudadanos y pacientes”.

“Hay profesionales, que llevan cuatro años sin parar de trabajar, este verano se han quedado sin contrato por la falta de contratación que va a haber”, ha criticado Carmen Gaona, secretaria sanidad UGT Málaga. Los servicios durante estos meses “no sé cómo van a salir adelante”.

Al paro han sido llamados 120.000 profesionales sanitarios en Andalucía, 22.000 de la provincia malagueña. En numerosos centros de Atención Primaria se ha alcanzado el 100 por ciento de seguimiento de los paros y en los hospitales la participación ha estado por encima del 60 por ciento, según los sindicatos.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo ha cifrado en un 4,56 por ciento el seguimiento de la huelga de tres horas y ha pedido a los sindicatos “volver a la senda del diálogo”.

