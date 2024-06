El PNV avisa a Sánchez del riesgo de que las autonomías no usen los préstamos europeos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que existe "un riesgo claro" de que las comunidades autónomas no utilicen los 20.000 millones de euros de la adenda al Plan de Recuperación, que llegarán en forma de préstamos.



Esteban ha preguntado a Sánchez en la sesión de control del Congreso "¿Por qué se empeña su Gobierno en anular la capacidad de gestión a las comunidades autónomas en el Fondo de Resiliencia Autonómico de los Fondos Europeos Next Generation?" y ha acusado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de padecer "sordera" frente a las reclamaciones de las autonomías en este ámbito.



El diputado del PNV ha criticado que después de "años y años" diciendo el Gobierno que negociaría la adenda, la semana pasada se convocó a las comunidades a la Conferencia Sectorial de los fondos "deprisa y corriendo", "incumpliendo el plazo" y "sin dar ninguna documentación", para no discutir nada y solo "dictar el modelo".



La principal queja del PNV -compartida con otras comunidades- es que se trata de préstamos que "consolidan deuda y déficit en un momento en que vuelven las reglas fiscales" y que los proyectos que se financien deben estar ejecutados en agosto de 2026, lo que a su juicio "no tiene ningún sentido".



"Vistas semejantes condiciones es que casi es mejor ir a los fondos normales habituales del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y te olvidas de todo el papeleo, los permisos, las autorizaciones e incluso casi, casi es más barato", ha argumentado Esteban.



En su respuesta, Sánchez ha asegurado que su Gobierno siempre ha "intentado el ejercicio de la cogobernaza" en la gestión de estos fondos europeos y ha indicado que lo que ha hecho el ejecutivo "en esa lógica de la cogobernanza" es aprobar ese fondo de resiliencia autonómico de 20.000 millones de euros.



"Yo creo que estamos haciendo un ejercicio correcto de cogobernanza y le invito a que lo podamos seguir haciendo durante los próximos años", ha propuesto Sánchez al portavoz del PNV.



El presidente del Gobierno ha dedicado la mayor parte de su tiempo en esta respuesta a recordar los PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica financiados por Europa) que han beneficiado hasta ahora al País Vasco y que en su opinión han sido "francamente positivos".



Ha mencionado el PERTE de energías renovables e hidrógeno, que en Euskadi tiene seis proyectos de transformación del modelo energético; el del vehículo eléctrico y conectado, en el que empresas vascas ya han obtenido 210 millones de euros; el aeroespacial, por el que 23 entidades han recibido más de 25 millones; el naval, con 17,3 millones; y el de economía circular, en el que hay 12 proyectos financiados con 20,5 millones de euros.

