El japonés Miura, el futbolista más longevo del mundo, al Atlético Suzuka a sus 57 años

Kazuyoshi Miura, futbolista japonés de 57 años que tiene el "título" de ser el más longevo del mundo en activo, jugará en el Atlético Sakura, equipo de la cuarta división nipona, en calidad de cedido, según anunció el propio equipo este martes.



"King Kazu", como es conocido en Japón, jugó la temporada pasada en el Oliveirense, equipo de la segunda división portuguesa al que llegó en febrero de 2023, en una primera cesión procedente del Yokohama FC de la J2, segunda categoría nipona, y salió al terreno de juego en ocho partidos en los que no marcó ningún gol.



El delantero japonés de 57 años es el segundo máximo goleador de la historia en la selección nipona, y busca repetir su récord de la aparición más longeva en un partido oficial y en anotar gol en una liga profesional japonesa, que tiene el propio Miura al anotar dos goles en el Sukuza en 2022 tras jugar 18 partidos esa temporada.



El Yokohama, su equipo desde 2005, es propiedad del Grupo Onodera, que a finales de 2022 adquirió la mayoría de las acciones de la SAD del Oliveirense, cuadro luso cuya afición recibió al atacante japonés como todo un ídolo y que destaca en deportes como el baloncesto y hockey de hielo.



Miura declaró en mayo del año pasado a la televisión portuguesa que planea seguir en los terrenos de juego hasta cumplir los 60 años y agradeció todo el apoyo que recibió por la afición portuguesa y la experiencia que había tenido en el fútbol de este país.



El oriundo de la Prefectura de Shizuoka dejó Japón a los 15 años para ir a Brasil, donde hizo su debut profesional con el Santos en 1986 y tras regresar a Japón en 1990, Miura ganó el premio MVP en la temporada inaugural de la J-League en 1993 mientras jugaba en el ahora Tokyo Verdy, antiguo Verdy Kawasaki.



El atacante nipón fue el primer asiático en jugar la Serie A en la temporada 1994-95 con el Génova C. F. C. además de tener periodos en el Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC, trayectoria que le aseguró ser uno de los futbolistas más respetados en su país, donde destacó por sus regates y su carácter competitivo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es