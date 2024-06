Amenazas de muerte a la novia del jugador del Córdoba que insultó a los catalanes

La pareja de José Manuel Calderón Portillo, el jugador del Córdoba que en un directo de Instagram en la celebración del ascenso de su equipo dijo "me cago en los muertos de todos los catalanes", ha denunciado en X (antigua Twitter) la multitud de mensajes de odio que está recibiendo. "Yo tampoco estoy orgullosa de las palabras de mi novio, pero esto se os está yendo de las manos", afirma en una publicación en la que muestra pantallazos de varios de los privados que está recibiendo en su cuenta de Instagram.

"Dile a tu esposo que te cuide más que nunca hija de puta estén atentos", "Guarra de mierda espero que te maten a ti y al asqueroso de tu novio vuestros muertos puta zorra", "Puta de mierda me cago en tus muertos y un cáncer le coma a tus abuelos y a toda tu familia" y "Perra vamos a matar a tu novio el Calderón ese puta de su madre y puta Córdoba" son los cuatro mensajes que la pareja del jugador ha recibido y ha expuesto en su cuenta de X.

Y podría seguir con miles de mensajes así… vuelvo a pedir disculpas por la parte que me toca, porque yo tampoco estoy orgullosa de las palabras de mi novio, pero esto se os está yendo de las manos. ???? ??!! pic.twitter.com/D9Z9H4qVSO — P A O L A (@__3paola) June 25, 2024

"Y podría seguir con miles de mensajes así… vuelvo a pedir disculpas por la parte que me toca, porque yo tampoco estoy orgullosa de las palabras de mi novio, pero esto se os está yendo de las manos", afirma en su publicación.

La pareja del jugador sevillano del Córdoba es natural de San Fernando (Cádiz). José Manuel Calderón Portillo conoció en su etapa en el San Fernando Club Deportivo, donde jugó seis meses antes de que lo firmara el Córdoba.

El mensaje ha encontrado el apoyo en la red social X, donde varios usuarios han expresado su solidaridad: "Las palabras de Calderón fueron muy graves pero esto es peor aún. La violencia y los mensajes de odio no son nunca justificados", afirma uno de ellos. "Hola Paola, ante este tipo de amenazas deberías de presentar una denuncia. Un error de tu chico(desafortunado) no puede ni debe desencadenar en amenazas de muerte. Ánimo desde Málaga y enhorabuena por el ascenso!", recomienda otro, aunque también hay alguno que apoya dichos mensajes; "Nos la pela que no estés orgullosa, cuando vengas a Barcelona tendréis regalito".

