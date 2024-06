Israel mata en Gaza a 10 familiares de Haniyeh, líder de Hamás, incluida su hermana

Al menos 10 miembros de la familia del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, incluida su hermana, han muerto tras un ataque israelí esta madrugada en su residencia familiar en el campamento de refugiados de Shati, en el norte de ciudad Gaza, confirmaron fuentes palestinas.



Se trató de un ataque perpetrado por un helicóptero Apache israelí, en el que murieron al menos 13 personas, de las que al menos diez fueron confirmadas como miembros de la familia Haniyeh.



El Ejército israelí, por su parte, indicó que durante la pasada noche atacó dos escuelas en Shati y en Daraj Tuffah, que "estaban siendo utilizadas por terroristas de Hamás, algunos de ellos involucrados en los ataques del pasado 7 de octubre y en la retención de rehenes", aunque no se refirió al ataque en la vivienda de los Haniyeh.



"En preparación para el ataque, se utilizaron controles de vigilancia aérea, municiones precisas y medidas de inteligencia adicionales para mitigar el daño a los civiles", indicó el Ejército, que reiteró su acusación contra Hamás de usar a los civiles como escudos humanos.



No es la primera vez que Israel ataca la vivienda familiar de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás que vive autoexiliado en Catar desde hace años, casa en la que supuestamente vivían dos de sus hijos y que ya bombardeó el pasado noviembre, aunque entonces no se reportaron víctimas.



Además, el pasado 10 de abril tres de los hijos de Haniyeh y varios de sus nietos murieron también en un ataque israelí contra su vehículo mientras realizaban una visita a sus familiares en el campo de Shati.



“Con este dolor y sangre creamos esperanza, un futuro y libertad para nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra nación", indicó entonces el jefe del buró político tras conocer la muerte de sus familiares.



Medios palestinos señalan que los ataques contra dos escuelas de la UNRWA, en Shati y Daraj Tuffah, en el norte de ciudad de Gaza, de donde se rescataron al menos 16 cadáveres.



También se reportaron varios ataques en el interior de ciudad de Gaza, incluido uno cerca del hospital Shifa que causó al menos cunco muertos.



Desde la madrugada, al menos 30 personas han muerto en diferentes ataques en ciudad de Gaza, según fuentes médicas palestinas.



Fuentes palestinas también informaron de ataques en Jan Yunis y en Rafah, en el sur de la Franja; así como en el campo de refugiados de Maghazi, en el centro del enclave, donde murieron al menos cinco miembros de la misma familia.



"La ocupación atacó el oeste de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, con ataques aéreos, bombardeos de artillería y disparos de tanques", denunció la agencia oficial palestian Wafa, después de que ayer el Ejército asegurara que está cerca de derrotar a la brigada de Hamás en Rafah.



Otro joven palestino murió y varios civiles resultaron heridos en otro bombardeo israelí en Tal Al Sultan, al oeste de Rafah, de acuerdo con Wafa.



En más de ocho meses de guerra, los muertos gazatíes superan los 37.600 en una Franja de Gaza devastada, la mayoría de ellos mujeres y niños.

