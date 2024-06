La CEOE critica el ultimátum de Trabajo: "Ya sabemos el resultado de la negociación"

El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha rechazado la reducción de jornada laboral por ley que plantea el Gobierno y ha criticado el ultimátum del Ministerio de Trabajo en una negociación de la que ya se sabe "el resultado".



Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Amor ha señalado que un recorte de jornada por ley afecta sobre todo a las pequeñas empresas para las que supone un incremento de los costes laborales.



"No somos figurantes del diálogo social (...) esto no es forma de negociar", ha añadido Amor.



"Nos dan un ultimátum y nos piden documentos para un texto que califican de nítido, no tiene mucho sentido", ha criticado.



"Ya sabemos el resultado de la negociación", ha añadido el presidente de ATA.



El Ministerio de Trabajo afeó ayer a las patronales CEOE y Cepyme que no haber presentado propuestas por escrito a los planteamientos del Gobierno sobre la reducción de jornada y les emplazó a llevarlas a la reunión del próximo lunes.

