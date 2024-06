El Supremo pide a PP y PSOE renovar "sin más demora" el CGPJ

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha pedido al PSOE y al PP "responsabilidad" para que encuentren el "remedio imprescindible" que permita la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sin más demora", ya que hasta la fecha "nada han hecho" y el perjuicio es "enorme".



En un acuerdo adoptado este lunes, tras recibir un escrito firmado por 33 magistrados, la Sala de Gobierno subraya que ese perjuicio afecta "a la Constitución y a la Ley Orgánica, pues ambas se incumplen manifiestamente nada menos que por las Cortes Generales".



"Después, al propio Consejo y, desde luego, al Tribunal Supremo y a los demás tribunales, pues no parece importar privarles de los magistrados que han de integrarlos o presidirlos. Y, por esa razón, se daña al Poder Judicial en su conjunto", añaden la Sala.



Este domingo concluye el ultimátum que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dio al PP para acordar la renovación del Consejo en el mes de junio, ya que, si no lo hace, planteará una reforma legal que -apuntó- puede afectar a la facultad de nombrar magistrados.



Pese a rechazar el ultimátum, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo la pasada semana que está dispuesto a volver a intentar esa renovación "si el Gobierno no quiere romperlo", lo que en privado se ve como una puerta abierta a sentarse a negociar.



La Sala de Gobierno recuerda que se dirigió el 27 de septiembre de 2021 y el 27 de junio de 2022 al CGPJ para pedirle que instara de las Cortes Generales la renovación inmediata de los vocales



Sin embargo, "esas iniciativas han sido en vano, pues quienes tienen en su mano la solución nada han hecho, de tal modo que, hoy en día, el Tribunal Supremo carece de presidente y de vicepresidente titulares, de los presidentes titulares de tres de sus cinco Salas y de veinticinco magistrados".



"El perjuicio causado es enorme", dice la Sala.



Ahora bien, "lo peor no es la seria alteración del normal funcionamiento del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales afectados, ni el esfuerzo añadido que exige a los magistrados que los sirven, sino el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva".



Esto es así "por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".



Por todo ello, la Sala de Gobierno "llama a la responsabilidad de quienes tienen en su mano el remedio imprescindible para que lo adopten sin más demora".

